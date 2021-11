Der Geschäftsführer von Moderna, Stéphane Bancel, erwartet, dass bestehende Impfstoffe gegen die neue Virus-Variante Omikron viel weniger wirksam sein werden als gegen frühere Coronavirus-Varianten. Im Interview mit der Financial Times (FT) warnte Bancel davor, dass es Monate dauern würde, bis Pharmaunternehmen neue variantenspezifische Impfstoffe in großem Maßstab herstellen könnten.

Bancel sagte, die hohe Anzahl von Mutationen auf dem Spike-Protein, mit dem das Virus menschliche Zellen infiziert, und die schnelle Verbreitung der Variante in Südafrika deuteten darauf hin, dass die aktuelle Impfstoff-Zusammenstellung im nächsten Jahr möglicherweise modifiziert werden muss. „Es gibt kein Szenario, in dem die Effektivität das gleiche Niveau hat, wie wir sie mit der Delta Variante hatten“, sagte Bancel der FT. Bancel sagte, der Verlust an Effizienz werde „materiell“ sein. Er könne allerdings noch nicht sagen, wie hoch der Effizienz-Verlust sein werde. Man müsse zunächst noch auf die Daten warten. „Aber all die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sagen: ‚Das wird nicht gut.‘“.

Bancel sagte, dass die Wissenschaft über die Tatsache besorgt sei, dass das Spike-Protein der Omikron-Variante 32 der 50 Mutationen enthalte, die die Impfstoffe derzeit erfasse. Die Wissenschaft habe erwartet, dass es ein oder zwei Jahre dauern würde, bis ein solche Mutation entstehen würde. Der Moderna-Manager sagte, er erwarte, dass Studien über die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Omikron in zwei Wochen vorliegen würden. Es würde dann „mehrere Monate“ dauern, ehe ein spezifisch gegen Omikron wirksamer Impfstoff im großen Maßstab produziert werden könne.

Scott Gottlieb, ein Manager von Pfizer, sagte laut FT, es gäbe ein „vernünftiges Maß an Zuversicht“, dass die bestehenden Impfstoffe „einigermaßen“ guten Schutz bieten könnten – vorausgesetzt, man sei dreimal geimpft.