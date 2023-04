Mögliche Corona-Impfschäden: Zahl der Anträge steigt Im Zuge der breiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der jährlichen Anträge auf Versorgungsleistungen wegen eines möglichen Impfschadens in Berlin in die Höh... dpa

ARCHIV - Eine Ärztin impft eine Frau gegen Corona. d Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil

Berlin -Im Zuge der breiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der jährlichen Anträge auf Versorgungsleistungen wegen eines möglichen Impfschadens in Berlin in die Höhe geschnellt. Seit 2021 werde eine gesonderte Statistik für Anträge nach Covid-19-Impfungen geführt: Demnach seien damals 96 Anträge eingegangen, 425 im vergangenen Jahr und 88 im laufenden Jahr, geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Carsten Ubbelohde hervor. „In den Jahren 2018 bis 2020 gab es insgesamt pro Jahr 3-6 Anträge nach Impfungen.“ Dabei sei nicht nach der Art der Impfung differenziert worden.