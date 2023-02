Mord an Hatun Sürücü vor 18 Jahren 18 Jahre nach der Ermordung der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü durch ihren Bruder hat Berlins Gleichstellungs- und Frauensenatorin Ulrike Gote (Grüne) an die Ta... dpa

Berlin -18 Jahre nach der Ermordung der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü durch ihren Bruder hat Berlins Gleichstellungs- und Frauensenatorin Ulrike Gote (Grüne) an die Tat erinnert. Die 23-jährige Frau sei in Tempelhof erschossen worden, „weil sie ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen wollte“, teilte Gote am Dienstag mit. „Ihr gewaltsamer Tod hat eine breite gesellschaftliche und politische Debatte über sogenannte „Gewalt im Namen der Ehre“ und Zwangsheirat ausgelöst.“