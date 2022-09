Moskau verstärkt in Ukraine Angriffe mit Langstreckenraketen Angesichts der Rückschläge an der Frontlinie scheint Russland verstärkt zivile Ziele mit Langstreckenraketen zu attackieren. Das schreiben britische Geheimdi... dpa

HANDOUT - Retter helfen Menschen bei der Flucht aus einem überschwemmten Gebiet, nachdem ein russischer Raketenangriff den Damm eines Stausees in der Nähe von Krywyj Rih, dem Geburtsort von Präsident Selenskyj, zerstörte. ervice/AP/dpa Uncredited/Ukrainian Emergency S

London -Russland hat nach Angaben britischer Geheimdienste in den vergangenen sieben Tagen seine Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langstreckenraketen deutlich verstärkt. Dazu zähle etwa der Angriff auf einen Staudamm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih, hieß es am Sonntag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Diese Ziele böten keinen unmittelbaren militärischen Gewinn.