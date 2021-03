Berlin - Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bekräftigt. Allerdings werde eine extra Warnung hinzugefügt vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Das teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam nach einer Sondersitzung des Sicherheitsausschusses mit.

Auch das Treffen der Ministerpräsidenten mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuvor stand ganz im Zeichen von Astrazeneca. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir dringend Verlässlichkeit von der EU brauchen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).