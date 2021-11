Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will eine Impfpflicht in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen möglichst schnell umsetzen. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche eine Teilimpflicht beschlossen, um Menschen zu schützen, die besonders gefährdet sind. Der Bund sei aufgefordert, schnellstmöglich ein Gesetz auf den Weg zu bringen, sagte Müller der Berliner Zeitung. „Ich halte diesen Weg für angemessen, weil die Situation, die Erfahrung und die schlimme Entwicklung der Inzidenzzahlen diesen Schritt nötig gemacht haben. Es kann nicht sein, dass besonders gefährdete Menschen in Einrichtungen mit ungeimpftem Personal Kontakt hat. Das ist verantwortungslos und gefährdet Menschenleben. Daher stehe ich zu dieser gemeinsamen Entscheidung zwischen Bund und Ländern.“

dpa/Michael Kappeler Um Impftermine bemühen: Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, im Anschluss an die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag.

Eine einrichtungsspezifische Impfpflicht wird angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Lage in den Krankenhäusern wohl als erstes kommen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut 42.721 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 372,7. In Berlin sieht es in Reinickendorf mit 437 am schlechtesten aus.

Müller hatte bereits am Tag nach der Videokonferenz der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Bürger appelliert, Impfangebote anzunehmen. „Bitte warten Sie nicht, bemühen Sie sich jetzt um Impftermine“, forderte Müller in einem emotionalen Appell die Berlinerinnen und Berliner auf. Die Impfquote – in Berlin liegt sie bei knapp 70 Prozent – sei eindeutig zu niedrig, so Müller. Es gebe zu viele Menschen, die Angebote nicht annehmen, obwohl sie es könnten. Und dann beklagte er „zu viel Egoismus und zu viel Gleichgültigkeit“.

Das ist nicht nur in Berlin ein Problem. Die Bund-Länder-Runde hatte deshalb 2G-Regeln, also den Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, oder 2G-plus-Regeln (2G plus Test, Maske oder Abstandsregeln) verabredet.

Die jüngste Auswertung der Erfurter Cosmo-Studie (Stand 17.11.21), zeigt, dass die Bevölkerung das durchaus befürwortet. Es werden zunehmend härtere Maßnahmen von der Politik erwartet. Mit der wissenschaftlichen Erhebung werden Wahrnehmung und Handeln der Politik durch die Bevölkerung beobachtet. Laut Studie befürworten 87 Prozent der Befragten die Impfung als Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme an Freizeitangeboten. Die Zustimmung zu Zugangsbeschränkungen ist seit Anfang November deutlich gestiegen.

Mehrheit befürwortet allgemeine Impfpflicht

Hier bewegt sich gerade etwas. Maßnahmen werden insgesamt weniger als übertrieben wahrgenommen. 44 Prozent gehen sie nicht weit genug. Auch die Zustimmung zu einer allgemeinen Impfpflicht steigt leicht an – sogar unter Ungeimpften. Insgesamt befürworten aktuell 58 Prozent der Befragten eine allgemeine Impfpflicht, 38 Prozent wünschen sie sich stark. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen befürworten aktuell 64 Prozent.

Nach der Ankündigung Österreichs, im Februar eine allgemeine Corona-Impfpflicht einzuführen, wird auch in Deutschland über das Thema diskutiert. Der Tourismusbeauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung Thomas Bareiß, rechnet mit einer Corona-Impfpflicht auch in Deutschland. Die sich immer mehr zuspitzende Lage mache deutlich, dass eine Impfpflicht früher oder später nicht vermeidbar sei, sagte der CDU-Politiker. „Es war in der Rückschau betrachtet falsch, das nicht gleich von Anfang an zu sehen. Die damalige Hoffnung ist nachvollziehbar, aber war nicht realistisch“, sagte Bareiß der Deutschen Presse-Agentur.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, er glaube, man werde am Ende darum nicht herumkommen. „Für das nächste Jahr müssen wir überlegen, ob nicht eine weitergehende Impfpflicht notwendig ist, um aus dieser Endlosschleife Corona herauszukommen. Sonst stehen wir in einem Jahr wieder genau da“, sagte Söder. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) sagte der ARD, eine Impfpflicht für alle sei diskutierbar.

Vertreter von SPD und FDP lehnen eine Impflicht bisher ab. „Die wird’s nicht geben“, sagte etwa der SPD-Politiker und Bundesaußenminister Heiko Maas der Bild-Zeitung. „Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten.“

Das brachte ihm umgehend Kritik des Virologen Christian Drosten aus der Berliner Charité ein. „Ein fast vollständiges Schließen der Impflücken ist durch nichts zu ersetzen. Wer das noch nicht kapiert hat, hat es noch nicht kapiert“, postete Drosten auf Twitter. Dazu verlinkte er den Zeitungsartikel über Maas’ Statement.

Unter Impfgegner eskaliert unterdessen die Gewalt. Die zweite Nacht in Folge sind Proteste gegen Corona-Beschränkungen in den Niederlanden in Gewalt umgeschlagen. Nach massiven Ausschreitungen in Rotterdam gab es in der Nacht zum Sonntag Krawalle in Den Haag. In Wien protestierten am Sonnabend Zehntausende Menschen gegen den ab Montag in ganz Österreich geltenden Lockdown und die Einführung einer Corona-Impfpflicht. An dem Protest nahmen Rechtsextreme und Neonazis teil.