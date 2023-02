Multireligiöses Gedenken an die Opfer von Hanau in Berlin Vertreter der drei großen monotheistischen Religionen haben am Sonntag in Berlin gemeinsam an die Toten des rassistischen Anschlags von Hanau vor drei Jahren... dpa

Berlin -Vertreter der drei großen monotheistischen Religionen haben am Sonntag in Berlin gemeinsam an die Toten des rassistischen Anschlags von Hanau vor drei Jahren erinnert. „Neun Menschen sind aus dem Leben gerissen worden durch eine schreckliche und sinnlose Tat. Narben haben sich über die Wunden gelegt, doch der Schmerz ist geblieben“, sagte der evangelische Pfarrer Gregor Hohberg am dritten Jahrestag des Anschlags bei einem Friedensgebet in Berlin-Mitte. „Die Fragen, die Ratlosigkeit sind geblieben, auch die Zweifel am Aufklärungswillen und am Vorgehen einzelner Behörden“, so der Initiator des interreligiösen Projekts House of One.