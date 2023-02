Mundschutz in Bussen und Bahnen nun freiwillig In den Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg muss keine Schutzmaske mehr getragen werden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr endete in der Na... dpa

ARCHIV - Eine Frau hält eine FFP-2-Maske und einen Mehrfahrtenschein in ihrer Hand. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Berlin (dpa/bb) - -In den Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg muss keine Schutzmaske mehr getragen werden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr endete in der Nacht zum Donnerstag sowohl in den beiden Bundesländern als auch im Fernverkehr. Auch in den anderen Bundesländern gibt es nun keine Maskenpflicht im Nahverkehr mehr. Im Mittelpunkt der Corona-Strategie stehen damit nun vor allem Freiwilligkeit und Eigenverantwortung - der ein oder andere Fahrgast mit Maske war dementsprechend auch noch zu sehen.