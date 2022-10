Museum der Trostfrauen mit neuer Ausstellung Zehntausende Asiatinnen wurden im Zweiten Weltkrieg in japanischen Kriegsbordellen missbraucht. In Berlin erinnern ein Museum und eine Statue daran. Die sorg... dpa

Berlin -Sie wurden „Trostfrauen“ genannt, doch das Wort ist ein Euphemismus. Es soll das Leid Zehntausender Asiatinnen beschönigen, die während des Zweiten Weltkriegs verschleppt und zu sexueller Sklaverei in japanischen Militärbordellen gezwungen wurden. In Berlin erinnern eine Bronzestatue und das Museum der Trostfrauen des Korea Verbands an ihre Geschichte. Nach längerer Schließung wegen Corona und Modernisierung steht das jetzt vor seiner Wiedereröffnung: Termin dafür ist der 19. Oktober.