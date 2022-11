Musk befragt Twitter-Nutzer zu Trump-Rückkehr Soll Donald Trump wieder tweeten dürfen? Diese Frage reicht Elon Musk an die Nutzer des Kurznachrichtendienstes weiter. dpa

ARCHIV - Twitter-Besitzer Elon Musk a Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/dp

San Francisco -Twitter-Besitzer Elon Musk lässt Nutzer des Online-Dienstes in einer Umfrage darüber abstimmen, ob der Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederhergestellt werden sollte. Der Tech-Milliardär startete die auf 24 Stunden angesetzte Umfrage in der Nacht in einem Tweet. „Vox populi, vox dei“ (Volkes Stimme (ist) Gottes Stimme), schrieb Musk danach in einem Tweet.