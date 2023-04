Musk lenkt im Konflikt mit BBC ein Twitter-Chef Elon Musk gibt im Streit um die Bezeichnung der BBC nach. Er will das Label von „staatlich finanziert“ in „öffentlich finanziert“ ändern. dpa

London -Im Konflikt mit dem britischen Sender BBC über dessen Bezeichnung auf Twitter hat der Chef des Social-Media-Konzerns, Elon Musk, eingelenkt. „Wir werden das Label in 'öffentlich finanziert' ändern“, kündigte der 51-Jährige in einem kurzfristig anberaumten Interview mit der BBC an. „Wir versuchen, akkurat zu sein.“