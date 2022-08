Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Berlin vor Gericht Mit ihren kleinen Söhnen reist die Berlinerin ins Kriegsgebiet nach Syrien. Dort soll sie sich der Terrormiliz IS angeschlossen und ihre Kinder in deren Sinn... dpa

Der Gerichtssaal des Kammergerichts zu Beginn des Prozesses gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Eine mutmaßliche IS-Anhängerin, die mit ihren Kleinkindern ins Kriegsgebiet nach Syrien gereist ist, steht in Berlin vor Gericht. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirft der 31-Jährigen unter anderen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Die Frau äußerte sich zum Prozessauftakt am Dienstag vor dem Kammergericht nicht. Über ihre Verteidiger ließ sie aber erklären, dass sie sich eine Aussage „ausdrücklich vorbehalte“.