Mutmaßliche Terrorhelfer in Berlin vor Gericht Fünf mutmaßliche Terrorhelfer stehen von heute an vor dem Berliner Kammergericht. Die 36 bis 52 Jahre alten Angeklagten sollen dem inzwischen verbotenen Mosc... dpa

ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Berlin -Fünf mutmaßliche Terrorhelfer stehen von heute an vor dem Berliner Kammergericht. Die 36 bis 52 Jahre alten Angeklagten sollen dem inzwischen verbotenen Moscheeverein „Fussilet 33“ von Mai 2013 bis November 2014 angehört haben und teilweise Funktionsträger gewesen sein. Den Verein hatte auch der islamistische Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amris, regelmäßig besucht. Laut Anklage haben die Männer unter anderem Treffen organisiert, in denen salafistisches Gedankengut vermittelt und die Teilnehmer in ihrer radikal-islamistischen Einstellung bestärkt worden seien.