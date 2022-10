Mutmaßlicher Moschee-Attentäter im Iran gestorben Im Südosten Irans halten die Proteste an. Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt über Berichte von Toten bei den Protesten. Der mutmaßliche Moschee-Atten... dpa

dpatopbilder - HANDOUT - Iraner protestieren nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Teheran gegen das Regime. Uncredited/AP/dpa

Teheran -Nach dem Anschlag auf eine Moschee in der Großstadt Schiras im Süden des Irans ist auch der mutmaßliche Attentäter nach amtlichen Angaben gestorben. Der Mann sei im Krankenhaus von Schiras seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Gouverneursamt der Provinz Fars am Samstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. Bei dem Anschlag waren am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich.