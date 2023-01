Mutmaßlicher Schleuser nach Flucht vor Polizei in Haft Ein bei Forst (Landkreis Spree-Neiße) festgenommener mutmaßlicher Schleuser ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Drei Männer... dpa

Forst -Ein bei Forst (Landkreis Spree-Neiße) festgenommener mutmaßlicher Schleuser ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Drei Männer türkischer Herkunft im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, die der 21-Jährige am Samstag in seinem Auto transportiert und dann in einem Waldstück abgesetzt hatte, kamen in Gewahrsam. Vorausgegangen war eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der der Tatverdächtige zunächst flüchten konnte, einen Tag später aber gefasst wurde, wie die Bundespolizei mitteilte.