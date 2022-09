Myanmar: Haftstrafen für Suu Kyi und australischen Berater Seit seiner Festnahme kurz nach dem Putsch 2021 in Myanmar sitzt der Australier Sean Turnell in einem Gefängnis in Yangon. Nun ist der frühere Berater von Au... dpa

ARCHIV - Auf diesem Videostandbild spricht Sean Turnell, Wirtschaftswissenschaftler an der australischen Macquarie Universität, während eines Interviews in seinem Universitätsbüro. ng Corporation via AP/dpa Uncredited/Australian Broadcasti

Naypyidaw -Ein von der Junta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat den australischen Ökonomen Sean Turnell zu drei Jahren Haft verurteilt. Dies bestätigten Justizquellen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.