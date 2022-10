Nabucco-Pipeline: Scheiterte die Nord-Stream-Alternative an Deutschland?

Ein Mann überprüft eine Gasanlage in Sangachal südlich von Baku am Kaspischen Meer. Hier wäre auch die geplante Nabucco-Gaspipeline nach Westeuropa unter Umgehung Russlands gestartet.

Ein Mann überprüft eine Gasanlage in Sangachal südlich von Baku am Kaspischen Meer. Hier wäre auch die geplante Nabucco-Gaspipeline nach Westeuropa unter Umgehung Russlands gestartet. imago/Martin Fejer

Sie wäre eine direkte Konkurrenz für das deutsch-russische Projekt Nord Stream gewesen: die Pipeline Nabucco. Sie sollte Gas aus Ländern wie Aserbaidschan und Turkmenistan über die Türkei, Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich pumpen. Vorangetrieben wurde das Vorhaben in den 2000er-Jahren von einem Konsortium um den österreichischen Energieversorger OMV und RWE aus Essen.

Lange hatte sich auch die Europäische Union für die Pipeline eingesetzt. Man wollte schon damals unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden. Was Altkanzler Gerhard Schröder für Nord Stream war, war Ex-Außenminister Joschka Fischer für Nabucco: Cheflobbyist.

Doch es kam anders. Die Röhre wurde mit den Jahren immer teurer, das aserbaidschanische Gaskonsortium Shah Deniz II entschied sich letztlich für eine Alternative: Die Trans-Adria-Pipeline (TAP) transportiert Gas über Griechenland nach Süditalien. Nachdem RWE aus dem Projekt ausgestiegen war, scheiterte Nabucco im Sommer 2013 endgültig.

Der damalige Vorstandschef des Energiekonzerns OMV, Gerhard Roiss, macht auch die deutsche Politik für das Ende des Pipeline-Vorhabens verantwortlich. Über seine Vorwürfe an die Bundesregierung sprach der Österreicher mit der Berliner Zeitung.

Berliner Zeitung: Herr Roiss, Sie haben in den vergangenen Jahren nicht öffentlich über Nabucco gesprochen. Warum?



Gerhard Roiss: Es gab schlicht keine Debatte. Mittlerweile sollte aber jedem klar sein, dass die Abhängigkeit von russischem Gas ein riesiges Problem für Europa ist. Mit Nabucco wollten wir das ändern. Österreich importierte Anfang dieses Jahres 80 Prozent seines Erdgases aus Russland. Das hätte man verhindern können. Mit Gas aus Norwegen und Rumänien, aber auch mit Gas aus Aserbaidschan durch die Nabucco-Pipeline.

Hätte so auch Deutschland unabhängiger von Russland werden können?



Das war das Ziel. Deshalb hatte sich ja auch RWE aus Essen an dem Projekt beteiligt. Der Konzern wurde, wie mein Unternehmen OMV, vom früheren Bundesaußenminister Joschka Fischer beraten. Auch der damalige deutsche EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat sich für Nabucco eingesetzt. Über die Erdgasdrehscheibe Baumgarten in Österreich wird schon seit Jahrzehnten russisches Gas nach Deutschland weitergeleitet, genauso wie nach Frankreich, Italien und in die Schweiz. Das hätte auch mit Nabucco funktioniert.

Joschka Fischer arbeitete als Lobbyist für das Pipeline-Projekt. Dem österreichischen Standard sagte er jüngst, dass Alternativen zu russischen Gaslieferungen schon damals sinnvoll gewesen wären. Allerdings sei das nicht „gewollt“ gewesen, „speziell nicht in Berlin“. Stimmen Sie ihm zu?



Der politische Wille und die politische Unterstützung haben schlicht gefehlt.

Wie meinen Sie das?



Als RWE 2013 aus dem Projekt ausgestiegen ist, wurde das mit der Finanzierung begründet. Das kann ich schwer beurteilen. Klar ist aber, dass Nabucco danach wirtschaftlich tot war. Klar ist auch: Deutschland hätte RWE viel stärker staatlich unterstützen können, sei es mit Haftungs- und Abnahmegarantieren oder durch Vorleistungen. Das hat es aber nicht ausreichend getan. Jetzt, in der Krise, stützt Deutschland seine Unternehmen. Allerdings sollte man das bei strategisch so bedeutenden Projekten wie einer Gaspipeline auch in ruhigeren Zeiten tun. Sie können nur gemeinsam umgesetzt werden – von Wirtschaft und Politik. Zur Entschuldigung Deutschlands muss ich sagen: Es war kein politischer Partner im eigentlichen Sinne, weil die Pipeline in Österreich geendet hätte. Aber das Land wäre ein großer Profiteur gewesen.

privat Gerhard Roiss Der österreichische Manager hat einen Großteil seines Berufslebens für den Energiekonzern OMV gearbeitet. Ab 1997 war er Mitglied im Vorstand des Unternehmens und von 2011 bis 2015 Vorstandsvorsitzender. Es folgten Stationen bei dem Schweizer Industriekonzern Sulzer und bei dem österreichischen Energiekonzern Verbund AG. Heute ist der 70-Jährige Mitglied des Universitätsrates der Uni Linz.

Angela Merkel hat die Pipeline Nord Stream 2 immer als rein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet. Auch Olaf Scholz, Merkels Nachfolger im Kanzleramt, äußerte sich im vergangenen Dezember noch so.



Das ist falsch, es gibt kein rein privatwirtschaftliches Pipeline-Projekt. Es ist einfach nicht richtig, so etwas zu behaupten. Damit lenkt man ab von der politischen Verantwortung. Auch Deutschland hätte sich viel intensiver an den Verhandlungen für Nabucco beteiligen können, die ja oft auf Ministerebene geführt wurden. Pipelines durchqueren nicht nur mehrere Länder und tangieren deshalb nationale Rechte, sondern sie berühren auch nationale Interessen.

Auch die russischen.



Sicher. Als sich das aserbaidschanische Konsortium Shah Deniz II dafür entschied, sein Erdgas nicht durch Nabucco, sondern durch die Trans-Adria-Pipeline (TAP) zu liefern, war das für Russland viel akzeptabler. Das Erdgas floss somit nicht nach Österreich und weiter nach Deutschland, also in den russischen Kernmarkt, sondern über Südeuropa nach Süditalien. Für Russland war das von enormem taktischem Wert: Das aserbaidschanische Gas trat in Zentraleuropa nicht in Konkurrenz mit dem russischen.

Welche Verantwortung trägt Russland für das Scheitern von Nabucco?



Dass die Russen massiv gegen das Projekt waren, ist nachvollziehbar, schließlich wäre die Pipeline ein direkter Gegenspieler auf dem mitteleuropäischen Markt gewesen. Mit welchen Mitteln sie auf die Entscheidung eingewirkt haben, ist eine andere Frage. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber natürlich hat der russische Staatskonzern Gazprom immer hochstrategisch agiert und die Abhängigkeiten in Europa über viele Jahre hinweg aufgebaut. Das muss man anerkennen.

Zwei Jahre nach dem Aus für Nabucco wurde 2015 der Vertrag für Nord Stream 2 unterschrieben.



Es war auffällig, wie stark sich Deutschland in dieser Zeit auf Nord Stream konzentrierte. Man hat bewusst und sehenden Auges die Abhängigkeit von Russland erhöht. Inwieweit die russische Lobbyarbeit da erfolgreich war, welche Rolle Altkanzler Gerhard Schröder spielte, das weiß ich nicht.

Wie haben Sie die Haltung anderer Staaten zu Nabucco wahrgenommen?



Ungarn hat sich gesträubt, da war der russische Einfluss offensichtlich. Die Türkei war grundsätzlich dafür, aber sie wollte ja auch in die EU. Die USA haben sich weitgehend neutral verhalten, was sie mittlerweile als Fehler betrachten dürften. Sie hatten Bedenken, dass man irgendwann über Nabucco iranisches Gas transportiert. Die USA waren neutral, Deutschland hat nicht unterstützt – so hatte das Projekt am Ende keine Chance.

Nabucco sollte jährlich 31 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa transportieren. Verglichen mit den rund 150 Milliarden Kubikmetern, die im Jahr 2021 aus Russland flossen, klingt das nach wenig. Hätte die Pipeline also wirklich bedeutend zur Unabhängigkeit von Russland beitragen können?



Man hätte sie durch einen zweiten Strang erweitern können, so wie das auch bei Nord Stream geschehen ist. Dann wäre man bei 60 Milliarden Kubikmetern gewesen.

Könnte das Projekt noch einmal angegangen werden?



Ich bin dafür, Nabucco wiederzubeleben. Aber das geht nur dann, wenn das passiert, was bisher nicht passiert ist: Wenn Deutschland also klar sagt, dass es künftig nicht nur LNG-Terminals baut, sondern auch Gas aus anderen Quellen beziehen will. Und dafür muss man in den Osten gehen. Der Plan für Nabucco liegt bereits vor. Nach dem Genehmigungsverfahren würde der Bau der Pipeline etwa zwei bis drei Jahre dauern.

Allerdings ist auch Aserbaidschan alles andere als eine Demokratie.



Das ist auch Turkmenistan nicht. Völlig richtig. Die Frage ist aber doch, ob man sich von einem undemokratischen Land abhängig macht oder ob man sich bei Gasimporten breiter aufstellt.

Also lieber zwei autokratische Lieferanten als einer?



Oder drei. Ich habe immer gesagt, dass drei Pipelines aus unterschiedlichen Ländern besser als zwei wären. Sie können auch Gas im Mittelmeerraum gewinnen. Und vier wären besser als drei. Das ist die einfachste Strategie, um einer Energiekrise vorzubeugen.