Berlin - Das letzte Flugzeug aus Afghanistan mit deutschen Soldaten an Bord ist am Mittwoch in der Nähe von Hannover gelandet. Damit endet der Einsatz der Bundeswehr nach 20 Jahren mit einer durchaus gemischten Bilanz.

Es war der längste, aber vor allem der wohl prägendste Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr. So drückt sich das Verteidigungsministerium aus. Rund 160.000 Soldatinnen und Soldaten haben in Afghanistan ihren Dienst geleistet. 59 Soldaten verloren im Zusammenhang mit dem Einsatz ihr Leben.

Aus Sicht der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer haben die Männern und Frauen in Uniform alle Aufträge, die ihnen das Parlament gegeben hat, erfüllt. Das mag aus deutscher Sicht militärisch gesehen stimmen. Terror wurde verhindert. Al-Kaida wurde zurückgedrängt. Jedenfalls zeitweilig. Immerhin eine Generation konnte auch ohne die Repressalien des Taliban-Regimes aufwachsen. Nur, wie nachhaltig ist das?

Politisch gescheitert

Politisch muss dieser Einsatz als gescheitert gelten. Die Taliban nutzen das Macht-Vakuum bereits, das die abziehenden Nato-Truppen hinterlassen, und kehren zurück. Die örtlichen Warlords bewaffnen sich. Beobachter sehen das Land bereits am Rand eines Bürgerkriegs. Und nach einem Bericht der Vereinten Nationen halten sich auch noch immer Hunderte Al-Kaida-Kämpfer in Afghanistan auf. Indien fürchtet Flüchtlingsströme.

7000 Kilometer weiter in Mali baut sich gerade ein ganz ähnliches Szenario auf. In Mali ist die Bundeswehr weiter im Einsatz. Aber eine Debatte über diesen Einsatz, welche Ziele erreicht werden sollen und eine realistische Einschätzung über die Möglichkeiten sollte unbedingt jetzt geführt werden. Auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Afghanistan.

Vergangener Freitag: Eine Autobombe explodiert in den frühen Morgenstunden – 6.28 Uhr Ortszeit – 180 Kilometer nordöstlich von Gao in Mali. Gepanzerte Bundeswehr-Fahrzeuge stehen im Kreis, als ein Selbstmordattentäter seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in Richtung der deutschen Soldaten steuert. Zwölf deutsche Soldaten werden zum Teil schwer verwundet.

Dieser Anschlag ist mehr als ein einzelnes Ereignis. Die Verteidigungsministerin bezeichnete Mali bereits als „schwierigen Friedenseinsatz“. Das kann man auch als beschönigend empfinden.

Seit acht Jahren sind deutsche Soldaten bereits in dem westafrikanischen Krisenstaat stationiert. Als Teil der UN-Mission Minusma übernimmt die Bundeswehr mit bis zu 1100 Soldaten unter anderem Aufklärungsaufgaben. Im Rahmen der EU-Trainingsmission EUTM bildet sie außerdem mit bis zu 600 Kräften in Mali einheimische Soldaten aus. Diese Mission ist gerade verlängert worden.

Dutzende Länder beteiligen sich in Mali. Die Kernaufgaben sind die Überwachung einer Waffenruhe, vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien in dem unruhigen Vielvölkerstaat und die Umsetzung eines Abkommens für Frieden und Aussöhnung.

Von Frieden ist Mali allerdings weit entfernt. Ein Dreivierteljahr nach einem Militärputsch haben die Putschisten im Mai auch die von ihnen eingesetzten Übergangsmachthaber wieder abgesetzt. Dschihadisten und Milizen griffen zuletzt vermehrt internationale Truppen an. Der Staat wird schwächer, der Terrorismus stärker. Die Lage verschlechtert sich. Mali entwickelt sich für die Bundeswehr gerade zu einem zweiten Afghanistan. So kann man die Dinge auch sehen.

Am Mittwoch haben sich in Sondersitzungen Bundestagsausschüsse mit der Lage in Mali beschäftigt. Es werden zwei Debatten parallel geführt. Die eine dreht sich um den Schutz der Bundeswehrsoldaten. Es geht um ihre Ausrüstung auch mit bewaffneten Drohnen. Bisher äußert sich das Verteidigungsministerium allerdings nicht klar zu der konkreten Situation bei dem Anschlag in Mali. Man weiß weder, ob eine unbewaffnete Drohne zur Aufklärung der Lage eingesetzt wurde, noch, ob durch den Einsatz einer bewaffneten Drohne der Anschlag hätte verhindert werden können.

Die zweite dreht sich um die Frage, ob dieser Einsatz überhaupt zielführend ist. Ob dieses Land durch den Militäreinsatz stabilisiert werden kann. Zweifel sind angebracht.

Etwas mehr Ehrlichkeit, bitte

Außenminister Heiko Maas ist trotzdem gegen einen Abzug der Truppen. Die Region drohe zur Drehscheibe für den internationalen Terrorismus zu werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel will mehr internationale Zusammenarbeit. Der Vorschlag kommt nicht von ungefähr, denn Frankreich hat bereits angekündigt, seinen Kampfeinsatz nicht mehr allein fortführen zu wollen.

Bevor es dazu kommt, wäre es allerdings nötig, etwas mehr Ehrlichkeit in dieser Debatte zuzulassen. Friedenssicherung jedenfalls scheint nicht realistisch. Geht es darum Terrorismus zu verhindern und keine rechtsfreien Räume zuzulassen, sollte man es auch so nennen.