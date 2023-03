Nach Attacke: Kunst an Garnisonkirche soll geflickt werden Nach der Zerstörung eines Kunstwerks an der Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche soll das Großplakat mit dem Porträt einer ukrainischen Flüchtlingsfrau sic... dpa

Potsdam -Nach der Zerstörung eines Kunstwerks an der Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche soll das Großplakat mit dem Porträt einer ukrainischen Flüchtlingsfrau sichtbar geflickt und wieder aufgehängt werden. Das beschädigte Großplakat müsse so schnell wie möglich repariert werden, sagte Künstlerin Julia Krahn am Freitag laut Mitteilung. „Nicht die Bilder erneuern, oder austauschen, sondern sichtbar flicken“, betonte Krahn. „Die Wunde soll uns daran erinnern, was tausende Menschen jeden Tag erleiden, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch hier bei uns.“