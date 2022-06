Am Donnerstagnachmittag haben sich zwei Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe „Just Stop“ Oil in der Londoner Courtauld Gallery an einem Ölgemälde von Vincent Van Gogh festgeklebt. Sie protestierten damit gegen die angebliche Mitschuld der Kunstwelt am Klimawandel.

Louis McKechnie, 21, und Emily Brocklebank, 24, klebten sich an „Pfirsichbäume in Blüte“ fest. Das Gemälde der französischen Landschaft entstand 1889 nur wenige Wochen nachdem Van Gogh sich während einer Phase der Labilität das Ohr abgeschnitten hatte. Bisher ist unklar, ob der Stunt das Gemälde beschädigt hat.

Die Gruppe „Just Stop Oil“ will Druck auf die britische Regierung ausüben, um die Vergabe von Lizenzen für fossile Brennstoffe zu stoppen. Sie ruft Kultureinrichtungen dazu auf, sich ihnen im zivilen Widerstand anzuschließen, heißt es in einer Erklärung.

McKechnie, der behauptet, seit seiner Kindheit ein Fan der „Pfirsichbäume in Blüte“ zu sein, bezeichnete es als „unmoralisch“, dass Kunstinstitutionen tatenlos zusehen, während die Regierung die Förderung fossiler Brennstoffe weiter zulässt, und sagte, dass Galerien schließen und Künstler ihre Stimme erheben sollten.

„Just Stop Oil“ wies in einer Erklärung darauf hin, dass die Provence, die Region Frankreichs, die Van Gogh in „Pfirsichbäume in Blüte“ darstellte, in diesem Sommer von einer schweren Dürre bedroht ist, da es in diesem Jahr kaum Niederschläge gab.

Bereits am Mittwoch wurden fünf Mitglieder der Gruppe in der Kelvingrove Art Gallery in Glasgow verhaftet, nachdem sie die Wände und den Boden der Galerie mit Sprühfarbe besprüht und sich an ein anderes Gemälde geklebt hatten. Letzten Monat hatte ein Mann im Pariser Louvre-Museum Kuchen auf Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ geworfen und behauptet, er habe dies im Namen des Klimawandels getan.