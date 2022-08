Nach Blockaden knapp 120 Fälle abgeschlossen Die Aktionen von Klimaschutz-Demonstranten haben vor allem bei Autofahrern für Unmut gesorgt. Polizei und Justiz bereiten sie nun viel Arbeit. dpa

Berlin -Nach Straßenblockaden von Klimaaktivisten hat die Berliner Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben inzwischen in 114 Fällen die Ermittlungen abgeschlossen. In diesen Verfahren ist beim Amtsgericht Tiergarten beantragt worden, einen Strafbefehl zu erlassen, wie ein Behördensprecher auf Anfrage sagte. Auch der „Tagesspiegel“ (Samstag) berichtete darüber. In der Regel gehe es darum, Geldstrafen wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auszusprechen. Folgt das Gericht den Anträgen, erfolgt die Bestrafung ohne eine mündliche Verhandlung gegen die Beschuldigten. Diese könnten sich allerdings dagegen wehren, so dass es doch zum Prozess käme.