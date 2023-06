Umweltschützer nach Dammbruch in der Ukraine: Fluten könnten bis zu 1000 Quadratkilometer bedecken

Der Staudamm in der Stadt Nowa Kachowka war in der Nacht zum Dienstag in dem von Russland besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson zerstört worden.

Der Staudamm in der Stadt Nowa Kachowka war in der Nacht zum Dienstag in dem von Russland besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson zerstört worden. Evgeniy Maloletka/AP

Der Scheitelpunkt der Fluten ist in der Südukraine noch nicht erreicht. Wassermassen strömen nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in Richtung Schwarzes Meer. Der 2155 Quadratkilometer umfassende Stausee entlässt sein Fassungsvermögen von über 18 Milliarden Kubikmetern unaufhaltsam in den Fluss Dnepr. Ortschaften und Felder entlang des Flussufers versinken nicht unter klarem Wasser. Sie werden von einer toxischen Brühe bedeckt.

Präsident Selenskyj bezeichnet den Dammbruch als „ökologische Massenvernichtungswaffe“. Internationale und ukrainische Umweltschützer können derzeit nur Prognosen wagen, wie groß die zerstörte Fläche sein wird.

Umweltschützer sieht Fläche größer als Berlin in Gefahr

Bohdan Kuchenko beobachtet für die ukrainische Nichtregierungsorganisation Ecoaction mit Sitz in Kiew die Kriegsfolgen für die Umwelt. Seitdem am Morgen des 6. Juni die ersten Informationen über den Dammbruch über die Nachrichtenticker liefen, analysiert er Daten aus dem Katastrophengebiet. Er zieht aus der Wassermenge und der Fließgeschwindigkeit einen dramatischen Schluss: Die Fluten könnten bis 1000 Quadratkilometer bedecken. Das ganze Bundesland Berlin und die Insel Rügen wären im Vergleich metertief im Wasser versunken.

Die Folgen für die Menschen im Katastrophengebiet verfolgen Fernsehkameras derzeit zumindest auf der ukrainischen Seite der Demarkationslinie. Bis zu 40.000 Menschen müssen zum Teil in Booten aus ihren im Wasser versinkenden Dörfern und Städten gerettet werden. Für Wildtiere gebe es keine Rettung, sagt der Umweltschützer aus Kiew. Die Fluten spülten Hunderte Tonnen Süßwasserfische ohne Überlebenschance ins salzige Meer. Nutz- und Wildtiere könnten den steigenden Fluten an Land nicht entkommen.

Die Landschaft könnte sich für immer verändern

Die Wassermassen dürften in einigen Tagen ins Meer abgeflossen sein. Die Hinterlassenschaften könnten die fruchtbare Gegend aber auf Jahre in eine Ödnis verwandeln, fürchtet der Umweltschützer.

Am Boden des Kachowka-Stausees würden Schlick und Sedimente lagern, die nun aufgewirbelt würden. Sie stammten aus der Sowjetzeit und seien schwer belastet. „Damals gab es viele Industrieanlagen, aber keine Umweltbestimmungen“, sagt Kuchenko. Aus dem geborstenen Damm und dem zerstörten Wasserkraftwerk sollen bereits 150 Tonnen Mineralöl ausgelaufen sein. „Hunderte weitere Tonnen Diesel können noch auslaufen“, sagt Kuchenko.

Die Fluten schwemmen Munition weg

Die Fluten würden auf dem Weg ins Meer Industrieanlagen, Öltanks und Abwasserrohre mit sich spülen. Schlimmer noch: An beiden Ufern des Flusses Dnepr haben sich die feindlichen Armeen mit unzähligen Tonnen an Kriegsgerät und Munition eingegraben. Die Fluten reißen die Waffen nun mit sich. Hochtoxischer Schlamm wird die riesige Überschwemmungsfläche bedecken, wenn die Wassermassen abgeflossen sein werden, warnt der Umweltschützer. Das Land könnte sich in eine mit scharfen Minen gespickten Giftmülldeponie verwandeln.

Ich erwarte, dass sich die Gegend zu einer Steppe zurückentwickeln wird Bohdan Kuchenko, Umweltschützer

Die Landschaft in der Südukraine werde sich auch jenseits der Flutgebiete drastisch verändern. „Vor der Industrialisierung war das eine Graslandschaft. Dann ermöglichte der Kawochka-Stausee Bewässerung und machte Anbau möglich. Ich erwarte, dass sich die Gegend zu einer Steppe zurückentwickeln wird“, sagt Kuchenko.

Agrarflächen verwandeln sich in eine Steppe

Das Landwirtschaftsministerium in Kiew geht davon aus, dass die Ukraine 10.000 Hektar Agrarfläche verloren hat. Das Welternährungsprogramm WFP warnt vor Folgen für die Ernährungsstabilität auf der Welt. Die Südukraine gilt mit ihrer fruchtbaren Schwarzerde als Kornkammer. Die Kriegsparteien haben sich auf Vermittlung der Türkei im vergangenen Juli auf ein Getreideabkommen geeinigt. Es soll sicherstellen, dass die Ukraine weiter Weizen exportieren kann. Seit Ausbruch des Krieges sind Nahrungsmittelpreise dennoch weltweit gestiegen. Gefahr besteht laut WFP nun besonders für die Ärmsten auf der Welt. Für 345 Millionen vom Hunger bedrohte Menschen sei Getreide aus der Ukraine lebensnotwendig, warnt die UN-Organisation.

Greenpeace sieht nach der Dammkatastrophe nicht nur Landwirtschaft, sondern auch die Wasserversorgung von Millionen Menschen in der Ukraine in Gefahr. Die freigesetzten Gifte könnten das Trinkwasser auf Jahre kontaminieren. Auch den Ökosystemen des Schwarzen Meeres drohen durch die einströmenden Belastungen Gefahr.

Folgen für das Kernkraftwerk sind unklar

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA gibt vorerst zumindest für das größte Kernkraftwerk Europas nahe Saporischschja Entwarnung. Die von russischen Truppen besetzte Anlage liegt flussaufwärts. Sie entnimmt ihr Kühlwasser aus dem nun auslaufenden Stausee. Die sechs abgeschalteten Reaktoren verfügen aber über einen durch einen Wall vom Stausee getrennten Kühlteich. Solange die Anlage heruntergefahren sei und nur die Nachwärme aus den Reaktoren gekühlt werden müsse, könne der Teich die Anlage für einige Monate versorgen, erklärt die IAEA.

Ich bin mir nicht sicher, wie sich das auf den Kühlteich auswirkt Bohdan Kuchenko, Umweltschützer

Umweltschützer Kuchenko sorgt sich dennoch um die Anlage. „Wir haben außergewöhnlich heiße Sommer in der Ukraine erlebt. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das auf den Kühlteich auswirkt“, sagt Kuchenko. Tatsächlich ist für Nuklearanlagen nicht nur die Menge, sondern auch die Temperatur des Kühlwassers entscheidend. Frankreich musste im vergangenen Sommer Kernkraftwerke herunterfahren. Das aus Flüssen entnommene Kühlwasser war für die Reaktoren zu warm.

Ökologische Folgen des Krieges sind grenzüberschreitend

Ukrainische Umweltschützer warnten schon vor dem Bruch des Kachowka-Damms vor den Folgen der russischen Invasion für die Umwelt. Wildtiere gehörten zu den ungezählten Opfern des Krieges. „Wir haben einige Arten ganz verloren“, sagt Kuchenko. Die eingesetzte Munition sei toxisch, sagt Kuchenko. „Das gilt besonders für den Treibstoff der russischen Raketen“, sagt Kuchenko. Die Kampfhandlungen verursachten außerdem Waldbrände. „Unseren Schätzungen zufolge sind 2022 300.000 Hektar Wald verbrannt“, sagt der Umweltschützer.

Der niederländische Klimaforscher Lennard de Klerk errechnete, dass Brände und der Spritverbrauch der Truppen seit Ausbruch des Krieges 120 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Emissionen in die Atmosphäre geblasen haben. Laut de Klerk entspricht das dem jährlichen Ausstoß Belgiens. Die Folgen könnten wie auch nach dem Bruch des Kachowka-Damms weit über Europa hinaus zu spüren sein.