Berlin - So lange wie möglich und so viele wie möglich: Die Bundesregierung bereitet sich bei ihrer Rettungsmission deutscher Kräfte in Afghanistan auf eine sich weiter verschärfende Lage vor. Der Einsatz westlicher Streitkräfte ist auf den 31. August befristet. In diesem Zusammenhang wird an einer Vereinbarung mit den radikalislamischen Taliban gearbeitet.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte am Montag einen Fünf-Punkte-Plan, wie es weitergehen soll. Demnach soll der zivile Teil des Kabuler Flughafens weiter betrieben werden. Darüber laufen Gespräche mit den USA und der Türkei. Gesprochen werde auch mit den Nachbarländern Afghanistans über Menschen, die über die Landesgrenzen kommen. Die Bundesregierung stellt für die Versorgung dieser Menschen 100 Millionen Euro zur Verfügung. Visa-Verfahren sollen unkompliziert gestaltet werden. Das Personal in den Außenstellen der deutschen Botschaften wird aufgestockt. Weitere zehn Millionen Euro stellt Deutschland für vorübergehende Schutzaufenthalte zur Verfügung.