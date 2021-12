Die Aufnahmen erinnern an apokalyptische Szenen, wie sie der amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy in seinem 2006 erschienenen dystopischen Roman „Die Straße“ zeichnet: Darin ziehen ein Vater und sein Sohn nach einem nicht näher bezeichneten Katastrophenereignis durch ein verheertes Land. Verheerung haben auch die mehr als 30 Tornados angerichtet, die in der Nacht zum Sonnabend durch sechs Bundesstaaten im Südosten und im Zentrum der USA gezogen sind. Bilder aus dem besonders stark getroffenen Kentucky zeigen Bäume, die wie Streichhölzer einfach umgeknickt wurden, umhergewirbelte Autos, eingestürzte Gebäude.

Gouverneur Andy Beshear sprach im US-Fernsehen von „einer der härtesten Nächte in der Geschichte Kentuckys“. Mindestens 70 Menschen seien ums Leben gekommen, da die Suche nach Vermissten aber noch laufe, könne die Zahl der Todesopfer am Ende die 100 überschreiten. Der mit den Tränen kämpfende Gouverneur hatte Mühe, das Ausmaß der Zerstörung in Worte zu fassen. Über mehr als 300 Kilometer hinweg ziehe sich die Schneise der Verwüstung. „Wir sind Ground Zero“, sagte Beshear.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa — The New York Times (@nytimes) December 11, 2021

In der Kleinstadt Mayfield im Westen Kentuckys hinterließ der Wirbelsturm eine in Schutt und Asche gelegte, trauernde Gemeinde. Eine Kerzenfabrik mit mehr als 100 Arbeitern wurde dem Erdboden gleichgemacht. Jeremy Creason, der Feuerwehrchef von Mayfield, sagte, dass die Rettungskräfte auf dem Gelände über Verletzte hinwegkriechen mussten, um zunächst andere Opfer aus den Trümmern zu ziehen, die vielleicht noch leben könnten. Dutzende Tote waren allein in dieser Fabrik zu beklagen.

Eine Überlebende, Kyanna Parsons-Perez, erzählte bei CNN von dem Moment, als das Dach einstürzte. Alles sei so schnell gegangen, plötzlich hätten die Lichter geflackert, es hätte in den Ohren geknallt, ein Druck wie beim Start eines Flugzeugs habe sich entwickelt, dann sei über ihnen alles zusammengekracht. Per Facebook Live hatte die Frau zuvor einen verzweifelten Hilferuf in die Öffentlichkeit gesendet: „Wir sind hier gefangen, wir können uns nicht bewegen. bitte helfen Sie uns. Wir sind in der Kerzenfabrik in Mayfield. Bitte. Bitte.“ Im Hintergrund sind weinende, stöhnende, betende Arbeiter zu hören. Viele von ihnen seien Hispanics, berichtete Parsons-Perez, Menschen aus Puerto Rico, Mexiko, Guatemala.

WATCH: Kyanna Parsons-Perez was one of many people inside a candle factory in Mayfield when it collapsed.



"It was absolutely the most terrifying thing I've ever experienced in my life," she said. "I did not think I was gonna make it at all."



WATCH: Kyanna Parsons-Perez was one of many people inside a candle factory in Mayfield when it collapsed.



"It was absolutely the most terrifying thing I've ever experienced in my life," she said. "I did not think I was gonna make it at all."



THE LATEST: https://t.co/ZW8UdHIffe pic.twitter.com/pXa6niIgSN — LEX 18 News (@LEX18News) December 11, 2021

40 Mitarbeiter seien aus der Fabrik gerettet worden, sagte Gouverneur Beshear am Sonnabend. Es wäre „ein Wunder, wenn noch jemand lebend gefunden wird“. Bilder und Videos, die bei Twitter online gestellt wurden, zeigten eine vom Sturm völlig zerstörte Stadt, die rund 10.000 Einwohner von Mayfield können das Ausmaß der Schäden noch gar nicht abschätzen. „Es sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert“, sagte der 31-jährige Bewohner Alex Goodman. Von etlichen Häusern waren nur noch Ruinen übrig.

US-Präsident Joe Biden sprach von „einer der schlimmsten Tornado-Serien in unserer Geschichte“ und stimmte am Sonnabend einer Notstandserklärung für den Bundesstaat Kentucky zu. Biden versprach, die betroffenen Staaten zu unterstützen. In seiner Ansprache sagte er auch, es sei noch nicht klar, welche konkrete Rolle der Klimawandel bei der jüngsten Katastrophe gespielt habe. Die Erderwärmung trage aber zu Wetterextremen bei. „Also müssen wir handeln.“ Oberste Priorität habe derzeit aber, „dass wir jeden retten müssen, der noch am Leben ist“.

Neben Kentucky kamen auch in anderen Bundesstaaten Menschen ums Leben. In Edwardsville, Illinois, starben mindestens sechs Amazon-Mitarbeiter in einer Lagerhalle. Rund 100 Mitarbeiter waren zunächst in dem von einem Tornado teilweise zerstörten Gebäude eingeschlossen. Sie gehörten zur Nachtschicht, die die Weihnachtsbestellungen bearbeitete.

Amazon-Gründer Jeff Bezos äußerte sich bestürzt über die „tragischen Nachrichten“ aus Edwardsville. „Wir sind untröstlich über den Verlust unserer Kollegen“, twitterte er in der Nacht zu Sonntag. Sein Timing sorgte in Sozialen Medien für Kritik: Bezos’ Erklärung kam 24 Stunden nach dem Tornado. Zuvor hatte der Milliardär Fotos der neuesten Crew seiner Weltraumtourismus-Rakete gepostet. (mit Material von AFP, AP)