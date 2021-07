Berlin - Es wird immer deutlicher, welche Schäden die Flutkatastrophe in mehreren Teilen Deutschlands angerichtet hat. Versicherungen sprechen von Summen, die in die Milliarden gehen. Der Bund rechnet damit, dass allein die Sanierung der Straßen 700 Millionen Euro kosten wird. Und auch die Deutsche Bahn beziffert die Zerstörung auf mindestens 1,3 Milliarden Euro – weil in den Krisenregionen fast die gesamte Bahn-Infrastruktur brach liegt und erneuert werden müsste.

Zwar lässt der Bund gemeinsam mit den Ländern 400 Millionen Euro Soforthilfe fließen, doch das reiche nicht aus, sagen Experten. Und auch bei den Frühwarnsystemen dürfe nicht länger gespart werden.