Nach drohendem Cyberangriff: Bürgerservice soll hochfahren Gut drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke sollen die Dienstleistungen der Potsdamer Stadtverwaltung vom kom... dpa

ARCHIV - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur. Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Potsdam -Gut drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke sollen die Dienstleistungen der Potsdamer Stadtverwaltung vom kommenden Montag an schrittweise wieder hochgefahren werden. Dabei hätten die Bürgerdienstleistungen Priorität, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donnerstag. „Vor allem die An- und Ummeldung von Fahrzeugen soll so schnell wie möglich wieder funktionieren, ebenso die Wohngeldstelle.“ Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.