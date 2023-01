Nach drohendem Cyberangriff: Potsdam will wieder ans Netz Rund drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke will die Stadt Potsdam wieder schrittweise ans Netz gehen. Vom k... dpa

Potsdam -Rund drei Wochen nach Abschalten der Internetverbindungen wegen einer drohenden Cyberattacke will die Stadt Potsdam wieder schrittweise ans Netz gehen. Vom kommenden Montag an solle die Stadtverwaltung wieder per Mail erreichbar sein, teilte die Pressestelle am Donnerstag mit. Der Bürgerservice und andere Dienstleistungen seien aber weiterhin nur eingeschränkt nutzbar.