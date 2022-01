Für private Hausbauer wird es nach dem Förderstopp Unterstützung von der Regierung geben. Das versicherten jetzt Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Die 4000 betroffenen privaten Bauherren sollen offenbar nach Härtefallregeln unterstützt werden sowie Angebote für Darlehen über die KfW bekommen, so die bisherigen Überlegungen. „Es geht darum, soziale Härten abzufedern und Sorge dafür zu tragen, dass gerade Familien, die Ein- und Zweifamilienhäuser bauen wollen, nicht im Regen stehen“, so Habeck. Lindner will neue Programme auflegen.