Der mit Spannung erwartete amerikanisch-russische Gipfel endete mit Pressekonferenzen, bei denen vor allem die von Joe Biden hörenswert war. Der US-Präsident fand ungewöhnlich konziliante Töne in Richtung des russischen Präsidenten und ließ sich von Reportern auch nicht dazu bewegen, scharfe Attacken gegen Putin zu reiten. Einer insistierenden Reporterin sagte Biden, sie verstehe das politische Geschäft nicht.

Biden und Wladimir Putin hatten sich am Mittwoch in Genf mit zahlreichen wichtigen Themen der Weltpolitik befasst. Die Präsidenten der USA und Russlands sprachen über den Krieg in Syrien, wie auch über den weiterhin schwelenden Konflikt in der Ukraine. Außerdem wurde über Libyen, Afghanistan, Korea und Berg Karabach verhandelt.

Das wichtigste Ergebnis des Treffens war die Entscheidung, dass beide Staaten wieder wechselseitig Botschafter entsenden werden. Ebenso einigten sich die beiden Staatschefs offenbar auf die Fortsetzung des START-Rüstungsabkommens. Biden sagte, Militär-Experten sollten in einer „bilateralen Taskforce“ beraten, wie künftig der Einsatz von gefährlichen neuen Waffen in der Welt verhindert werden könne. Außerdem soll eine Arbeitsgruppe zu Fragen der Cyber-Sicherheit gegründet werden. Biden sagte, er habe Putin eine Liste von 16 Einrichtungen gegeben, die in den USA zur kritischen Infrastruktur gehören. Er sagte, beide Staaten sollten vereinbaren, dass sie wechselseitig keinesfalls die kritische Infrastruktur attackieren würden. Der Zeitrahmen für eine solche Arbeitsgruppe sei sechs Monate bis zu einem Jahr.

Ein Kompromiss in der Frage der Freilassung von US-Staatsbürgern in Russland und russischen Gefangenen in den USA erscheint nach Aussage beider Präsidenten möglich.

Nach Aussage von Putin seien die Gespräche „sehr konstruktiv und pragmatisch“ verlaufen. Putin sagte: „Es gab keinerlei Feindseligkeit.“ Zwar gebe es in vielen Fragen gegensätzliche Meinungen, doch hätten beide Seiten „den Wunsch gezeigt, einander zu verstehen und Möglichkeiten zur Annäherung ihrer Positionen zu suchen“. Putin sagte, die beiden Seiten würden einander verstehen. Putin sagte, dass Biden „sehr erfahren“ sei und berichtete, dass Biden von seiner Mutter und seiner Familie erzählt hätte. Er habe ihn mit der „Qualität seiner moralischen Werte“ überzeugt.

Biden bestätigte, dass die Gespräche positiv verlaufen seien. Biden sagte, „die zwei starken und stolzen Völker, die wir repräsentieren, müssen sehen, an welcher Stelle wir gemeinsame Interessen haben und zusammenarbeiten können“. Biden: „Meine Agenda ist nicht gegen Russland gerichtet, sondern auf die Durchsetzung der Interessen des amerikanischen Volkes.“ Zur Frage der Menschenrechte sagte Biden: „Wir brauchen einige grundsätzliche Regeln, an die wir uns alle halten.“

Biden sagte, Putin wolle keinen neuen Kalten Krieg. Zwar habe Putin immer noch die Sorge, dass der Westen Russland militärisch „einkreisen“ und ihn stürzen könne, doch diese Sorge sei nicht der Hauptantrieb Putins. Putin wolle in der Welt geachtet werden. Daher könne er im Grunde kein Interesse haben, dass Russland einen schlechten Ruf habe, weil „es sich in die Wahlen in anderen Ländern einmischt“. Biden: „Wie würden wir Amerikaner in der Welt angesehen werden, wenn wir in die Wahlen in anderen Ländern eingreifen?“

Im Fall der Ukraine sagte Putin, Russland sei jederzeit bereit, die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen. Sollte die Ukraine ihrerseits die Vereinbarungen umsetzen, werde Russland seine Verpflichtungen erfüllen. Die Manöver Russlands hätten auf russischem Territorium stattgefunden. Putin sagte, dass Russland keine Manöver an der amerikanischen Grenze durchführen würde, während „unsere amerikanische Partner“ dies getan hätten. Auch Biden sagte, dass das Minsker Übereinkommen die Grundlage für das weitere Vorgehen sei.

Biden sagte, Putin habe den USA angeboten, in Afghanistan und im Iran zu „helfen“ und beizutragen, die „Sicherheit für die Völker in Libyen und Syrien zu erhöhen“. Dies könne auch einen humanitären Hilfskorridor in Syrien beinhalten.

Im Zusammenhang mit Cyber-Angriffen sagte Putin, amerikanische Medien hätten die „USA, Kanada, lateinamerikanische Staaten und Großbritannien“ als Länder identifiziert, aus denen die meisten Hacker-Attacken im Jahr 2020 gekommen seien. Russland habe 45 Anfragen an westliche Staaten gestellt und keine Antworten erhalten. Seinerseits habe Russland aus den USA zwei Anfragen bekommen und habe diese entsprechend beantwortet. Biden sagte, die russische Regierung habe die Cyber-Angriffe auf US-Einrichtungen nicht durchgeführt, müsse nun aber alles dransetzen, dass die Täter, die von russischem Territorium aus operiert hätten, ausfindig gemacht würden.

In einer ersten Runde waren Biden und Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammengekommen, bei dem nur die Außenminister Sergej Lawrow und Anthony Blinken sowie die Übersetzer anwesend waren. Das Gespräch dauerte länger als erwartet und war nach etwa einer Stunde und 45 Minuten beendet. Biden sagte nach dem Meeting, er könne sich nicht erinnern, dass zwei Staatsmänner jemals eine so lange und intensive Diskussion geführt hätten. Das Gespräche sei ohne jede Aggression und ohne Drohungen verlaufen. Meinungsunterschiede wurden festgehalten, ohne dass man deshalb aufeinander losgegangen sei.

Putin sagte, es habe so etwas wie das Aufdämmern von Vertrauen gegeben. Biden sagte, es gehe nicht um Vertrauen, sondern um Interessen und die Durchsetzung der jeweiligen Interessen. Dies habe pragmatisch zu erfolgen.

In einer zweiten Runde kamen Biden und Putin nach einer Pause mit einem erweiterten Kreis ihrer Delegationen zusammen. Daran nahmen von russischer Seite Lawrow, der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, Generalstabschef Waleri Gerassimow und der Vizechef der Präsidialverwaltung, Dmitri Kosak, der auch für den Ukraine-Konflikt zuständig ist, teil. Auch Putins Sonderbeauftragter für Syrien, Alexander Lawrentjew, war dabei, ebenso Kreml-Sprecher Dimitri Peskow.

Auf US-Seite nahmen an der zweiten Gesprächsrunde neben Biden und Blinken auch der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, Russlandberater Eric Green und der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, teil.