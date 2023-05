Nach Hackerangriff: CDU räumt Datenschutzverstoß bei Heiz-Kampagne ein

Die CDU hat einen Datenschutzverstoß bei ihrer Kampagne „Fair heizen statt verheizen“ eingeräumt. Das berichtet das Nachrichtenportal T-Online. Demnach hat die Datenschutzbeauftragte der Partei betroffene Personen per E-Mail benachrichtigt. Auch die Berliner Datenschutzbehörde sei über den Vorfall informiert worden.

Mit der deutschlandweiten Mobilisierungskampagne will die CDU die Pläne der Ampel-Regierung zum langfristigen Abschied von Öl- und Gasheizungen verhindern. Auf der Internetseite heißt es: „Jetzt ein Zeichen setzen gegen den Heizungs-Hammer der Ampel.“ Die Menschen werden aufgerufen, mit ihrer „Stimme ein Zeichen gegen das unfaire Heizungsgesetz der Bundesregierung“ zu setzen. Gefordert werden Wahlfreiheit bei der Heizung und mehr finanzielle Unterstützung.

Bei dem Datenschutzverstoß geht es laut T-Online um eine Sicherheitslücke, die das Hackerkollektiv Anonymous aufgedeckt hatte. Die Hacker hatten nach eigenen Angaben eine fünfstellige Zahl von E-Mail-Adressen für die Kampagne registriert, sie hatten also einen Überblick über die Teilnehmer. Die Sicherheitslücke sei nach Angaben der CDU wieder geschlossen, berichtet das Nachrichtenportal. Es seien keine Datensätze gestohlen worden.

Anonymous bezweifelt, dass es der CDU bei ihrer Kampagne tatsächlich um die Sache, also das Heizungsgesetz, geht. In einem Blogeintrag schreiben die Hacker: „Die CDU poltert mit absurden Rechnungen gegen den Austausch von fossilen Heizungen zu Wärmepumpen und sucht mit emotionalisierenden Bildern traurig guckender alter weißer Männer mit Existenzangst nach Kontaktdaten, um diese dann an ihre Landesverbände weiterzugeben.“

Laut T-Online empfiehlt die CDU den Betroffenen, sie sollten vorsichtshalber ihre Mail-Passwörter ändern. Auch warne die Partei, dass an Adressen, die zur Registrierung genutzt wurden, nun Phishing-Mails geschickt werden könnten. So könne etwa versucht werden, mit nachgemachten CDU-Seiten an weitere persönliche Informationen zu gelangen.

Weiterhin betone die CDU: Möglich gewesen sei nur die Abfrage von Mail-Adressen, die bereits bei der Kampagne registriert seien – nicht aber der Zugriff auf die Datenbank insgesamt. Allerdings halte man die Information, ob eine Adresse für die Kampagne verwendet wurde, für besonders schützenswert. (mit dpa)