Patrick Münz verteilt Trinkwasser und andere Güter in den Flutgebieten der Südukraine. Die Hotels seien voll mit Leuten der UN, aber die Hilfe bleibe mangelhaft, beklagt er.

Jurij, ein ukrainischer Bauer, steht am 10. Juni 2023 in seinem Dorf Afanasiyivka in der Region Mykolaiv brusttief im Wasser. Oleksii Filippov/AFP