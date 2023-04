Nach Palästinenser-Demo prüft Innenverwaltung Verbot Die Berliner Innenverwaltung prüft ein Verbot anstehender Palästinenser-Kundgebungen. Bei der Entscheidung darüber würden die Ereignisse bei der Versammlung ... dpa

Berlin -Die Berliner Innenverwaltung prüft ein Verbot anstehender Palästinenser-Kundgebungen. Bei der Entscheidung darüber würden die Ereignisse bei der Versammlung am vergangenen Samstag einfließen, sagte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bislang sind laut Polizei für dieses Wochenende zwei Veranstaltungen angekündigt, eine am Samstag am Hermannplatz, die andere soll Sonntag durch Neukölln führen. Laut Behörde ist eine Gefahrenprognose erstellt worden, die der weiteren Entwicklung angepasst werde.