Die Aufregung war groß – nachvollziehbarerweise: Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde vorgeworfen, er habe auf einer Verdi-Demo in Magdeburg am Rande der Gesundheitsministerkonferenz ungeimpfte Pflegekräfte diffamiert. „Ihre Arbeit leistet keinen Beitrag“ und weitere Anschuldigungen hatte er, erkennbar auf einem Video des Senders n-tv, in Richtung der Demonstranten geäußert.

Auf der Veranstaltung hatten Pflegekräfte gegen den Pflegenotstand demonstriert und sich für mehr Personal eingesetzt. Umso größer war deshalb die Aufregung unter der Annahme vieler Menschen, vor allem in den sozialen Netzwerken, Lauterbach beleidige hier die ungeimpften Pflegekräfte – die trotz einrichtungsbezogener Impfpflicht seit April zu großen Teilen nach wie vor ihren Beruf ausüben.

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung äußert sich das Bundesgesundheitsministerium zu der umstrittenen Szenerie, „um den zum Teil völlig an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen entgegenzutreten“.

„Eine Gruppe Impfgegner hat die eigentliche Verdi-Demo ‚gekapert‘“, so ein Sprecher. „Als Reaktion darauf, hat sich der Minister in seiner Rede explizit an diese Gruppierung gewandt, nachdem er zuvor allen Pflegerinnen und Pfleger der angemeldeten Demonstration für ihren Einsatz in der Pandemie gedankt hat. Allen, und zwar unabhängig von ihrem Impfstatus.“

Karl Lauterbach: „Ich habe mich bei den Pflegekräften bedankt“

Karl Lauterbach hat sich im Deutschlandfunk ebenfalls geäußert: „Die Demonstration war eine Verdi-Demonstration. Die Pflegekräfte waren zum Teil von weit angereist, hatten das organisiert. Es war deren Demonstration. Und es war auch eine gute Demonstration. Wir haben miteinander gesprochen. Wir haben versucht, uns auch gegenseitig Respekt zu zollen. Ich habe mich bedankt bei den Pflegekräften. Da habe ich es einfach in der Emotion der Lage nicht für angemessen gehalten, dass die Impfgegner, die mir ja überall begegnen – das ist eine sehr kleine Gruppe –, lautstark die Demonstration der Pflegekräfte gekapert haben und dort quasi die Demonstration und auch die Anliegen der Pflegekräfte sabotiert haben.“

Zu Vorwürfen, dass unter diesen Demonstranten auch ungeimpfte Pflegekräfte gewesen seien, äußerte er sich nicht weiter.