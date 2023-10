Nach Polen-Wahl: Die neue Tusk-Regierung muss wie Kaczynski regieren, um das Land zu verändern

Polens (noch) regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ist die Verkörperung der wahren polnischen Werte, repräsentiert die Mehrheit der Polen oder sogar alle Polen, und wer deshalb Partei und Regierung kritisiert, der ist anti-polnisch, polenfeindlich oder sogar rassistisch. Das pflegten PiS-Parteifunktionäre in den letzten Jahren zu wiederholen wie eine Litanei. Und viele außerhalb des Landes begannen es nach einiger Zeit zu glauben.



Es wäre ja auch absurd gewesen, davon auszugehen, eine Partei könnte ein ums andere Mal Wahlen gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit gewinnen. Die Erklärung für das scheinbare Paradox: Die schweigende Mehrheit ging nicht wählen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die schweigende Mehrheit marschiert ins Wahllokal

Dann kam der 15. Oktober und die schweigende Mehrheit meldete sich zu Wort: also all diejenigen, die acht Jahre lang nichts getan hatten, obwohl ihnen die Regierungspolitik gegen den Strich ging. Die Wahlbeteiligung, in Polen ist selten beeindruckend, war plötzlich mit über 74 Prozent deutlich höher als 1989, als die Polen an den Urnen die Volksrepublik abgewählt hatten, so hoch, dass sie die Kapazitäten der Wahlbehörde überwältigte.

In einem Warschauer Wahlkreis standen manche Wähler sechs Stunden lang Schlange – bis kurz vor Schließung der Wahllokale die Wahlkommission selbstgemachte Bescheinigungen ausgab, mit der alle, die vor 21 Uhr gekommen waren, ihre Stimme noch abgegeben konnten. In manchen Lokalen wurde bis in den frühen Morgen ausgezählt. Und auch das Ergebnis war entsprechend: Die PiS hatte ihren Vorsitzenden, Jaroslaw Kaczynski, in einen erzkonservativen Wahlkreis bei Kielce geschickt, weil dort die Aussicht bestand, dass sein Ergebnis mehr PiS-Kandidaten zum Einzug ins Parlament verhelfen würde als in Warschau (wo Kaczynski wohnt).

Die PiS-Partei von Jaroslaw Kaczynski hat zwar gewonnen, aber für eine Regierungsbildung wird es nicht reichen. Michal Dyjuk/AP

Das Ergebnis: Kaczynski wurde zwar gewählt, aber mit einem so schwachen Ergebnis, dass die PiS durch das Manöver im Vergleich zu den Wahlen vor vier Jahren zwei Mandate einbüßte. Der rechte Justizminister (und in Personalunion Generalstaatsanwalt) und Autor jener Reformen, durch die Polen den Zugang zu den meisten EU-Fonds verloren hat, Zbigniew Ziobro, erzielte in der Karpatenregion, einer PiS-Hochburg, ein schlechteres Ergebnis als der Kandidat der liberalen Bürgerplattform.

Aufhorchen lassen aber auch manche Ergebnisse innerhalb des Oppositionslagers. Die Regierung hatte in der Endphase des Wahlkampfs noch eine Hass-Kampagne gegen den neuesten Film der Regisseurin Agnieszka Holland vom Stapel gelassen. Der sehr detailliert recherchierte Film zeigt die moralischen Dilemmas von Flüchtlingshelfern, Bewohnern und Grenzschützern angesichts der von Russland und Belarus organisierten Migrantenwelle an der polnisch-belarussischen Grenze.

Die Kampagne ging offenbar nach hinten los: In Posen deklassierte eine fast unbekannte Aktivistin, die sich gegen Pushbacks an der belarussischen Grenze und für deren Opfer eingesetzt hatte, (von einem hinteren Listenplatz aus) ihre Parteifreunde und zog auf Anhieb ins Parlament ein. Der parteilose ehemalige Bürgerombudsmann Adam Bodnar, der aus dem NGO-Milieu stammt und sich mit seinem Einsatz für Bürgerrechte und Flüchtlinge einen Namen gemacht hat, erzielte die höchste Stimmenzahl bei dieser Wahl (628.442 Stimmen für den Einzug in den Senat) – höher noch als die des De-facto-Oppositionsführers Donald Tusk (538.634 Stimmen für das Parlament).

Der Liberale Adam Bodnar wird in den polnischen Senat einziehen. Czarek Sokolowski/AP

Die PiS hat ihre Gegner mobilisiert

Und dann war da noch das Referendum, mit dem die PiS den von acht Jahren Korruption und Mischwirtschaft enttäuschten Teil ihrer Stammwählerschaft an die Urnen locken wollte. Obwohl es in den gleichen Wahllokalen und zur gleichen Zeit wie die Parlamentswahl stattfand, weigerte sich fast die Hälfte der Abstimmungsberechtigten, sich daran zu beteiligen. Mit nur vierzig Prozent Abstimmungsbeteiligung ist das Ergebnis nun ungültig.



Die hohe Wahlbeteiligung (besonders die bei Frauen und jüngeren Wählern) zeigt einmal mehr: Mit ihren Kampagnen gegen Homosexuelle, Frauenrechte, Flüchtlinge und Migranten (und zuletzt auch Ukrainer) hat die PiS statt ihrer Anhänger vor allem ihre Gegner mobilisiert.

Polen ist wieder da, oder?

Nun macht sich, fast allen einschlägigen Medienberichten zufolge, Erleichterung breit in Washington, Berlin, Brüssel, Paris und in vielen anderen Hauptstädten, mit denen die PiS über Kreuz lag. Man hoffe auf eine „konstruktive Zusammenarbeit“, heißt es in Brüssel und Berlin.



Oppositionspolitiker bemühen sich nach Kräften, den Eindruck zu bestätigen, nun werde alles wieder wie früher: Die neue Regierung werde die Justizreform rückgängig machen, die unrechtmäßig ins Verfassungsgericht berufenen Richter entfernen, das Justizsystem von Richtern säubern, die nach einschlägigen Urteilen aus Straßburg, Luxemburg und dem polnischen Obersten Gerichtshof keine Richter sind, die Staatsanwaltschaften von der Regierung unabhängig machen.

Es werde eine neue Klimapolitik, mehr Umweltschutz, ein Ende von Zensur und Propaganda in den staatlichen Medien geben. Dann, so die Hoffnung, werden auch die EU-Gelder wieder fließen. Das ist Musik in den Ohren von Oppositionsanhängern, EU-Beamten, Europaparlamentariern und allen polnischen Journalisten und Juristen, die in den letzten acht Jahren nicht mit den Wölfen geheult haben. Es gibt da nur ein Problem: So wird’s nicht werden.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz und Szymon Holownia (r.): Die beiden Anführer der neuen Partei Der Dritte Weg feiern eine erfolgreiche Wahl. Sie könnten bald Polen mitregieren. imago

Eine Ampel in allen Regenbogenfarben

Auf den ersten Blick sieht es aus, als habe in Polen eine Art Ampel gewonnen, ein informelles Oppositionsbündnis aus drei Parteien: der liberalkonservativen Bürgerkoalition, des christdemokratischen Dritten Wegs und der Linken. Aber das sind nur die Namen der Listen, die zur Wahl angetreten sind. Dahinter verbergen sich Parteien, insgesamt elf an der Zahl, deren Kandidaten auf die Listen der größten Parteien kooptiert wurden.

So konnten kleine Parteien die Fünf-Prozent-Hürde umgehen. Ausnahme: Der Dritte Weg, der als Parteienkoalition aus Christdemokraten und Bauernpartei antrat und deshalb eine Acht-Prozent-Hürde überspringen musste. Vorteil: Schafft es eine solche Liste ins Parlament, erhalten beide Partner Wahlkampfkostenerstattung. Das bedeutet aber auch, dass im nächsten Sejm nicht eine und auch nicht drei oppositionelle Fraktionen sitzen werden, sondern mindestens vier.

Besonders die Linke hat dabei ein hohes Selbstzerstörungspotenzial, denn sie ist ein ziemlich wirrer Haufen aus Parteien, die alle um dieselbe großstädtische Wählerschicht kämpfen. Kommt eine solche polnische Ampel zustande, wird sie nicht nur in drei, sondern in allen Farben des Regenbogens leuchten.



Das klingt schöner, als es ist. Einen solchen Schwarm zusammenzuhalten, ist für eine Regierung ein Kunststück. Wenn eine solche Regierung überhaupt zustande kommt. Denn über viele Reformen, wie eine neue Klima- und Umweltschutzpolitik, die Reform des Gesundheitswesens und die Staatsfinanzen haben die Oppositionsparteien noch gar nicht geredet. Dafür sind sie sich sehr einig in Bezug auf Reformen, für deren Durchführung sie keine Mehrheit haben.

Robert Biedron von der Linken: Die Partei muss viele verschiedene Interessen vertreten. Krzysztof Zatycki/imago

PiS bleibt an der Macht

Für die nächsten Monate ist es nämlich wahrscheinlicher, dass die PiS zwar die Regierung abgeben muss, aber an der Macht bleibt. Und vielleicht sogar an die Regierung zurückkehrt. Durch den relativ späten Wahltermin wäre eine neue Regierung bereits im Verzug bei der Aufstellung eines Haushaltsplans für 2024. Nach der Verfassung sollte der nämlich schon jetzt vorliegen, obwohl die alte Regierung noch im Amt ist.

Und das wird sie noch eine Weile bleiben, denn führende PiS-Politiker haben bereits deutlich gemacht, dass sie alles tun werden, um den Machtwechsel maximal hinauszuzögern. Zu Hilfe kommt ihnen dabei Präsident Andrzej Duda, der bereits vor der Wahl mitteilen ließ, er werde die siegreiche Partei mit der Regierungsbildung beauftragen: Die meisten Sitze im Parlament hat die PiS. Das würde Premierminister Mateusz Morawiecki und seinen Ministern nicht nur erlauben, mithilfe des Staatsapparats einzelne Oppositionsabgeordnete unter Druck zu setzen, um zu einer absoluten Mehrheit zu kommen, es würde, falls diese Versuche scheitern, auch eine Regierungsbildung ohne die PiS um Wochen, vielleicht sogar Monate verzögern.



Ein Monat kann vergehen, bis der Versuch des Präsidenten, eine PiS-Regierung zu installieren, scheitert und dann von der Sejm-Mehrheit eine Regierung gewählt werden kann, die der Präsident vereidigen muss, wobei die Verfassung offenlässt, wann. Erhält eine solche Regierung keine absolute Mehrheit, kann der Präsident eine Minderheitsregierung bilden.

Matesuz Morawiecki von der PiS: Ihm wird der schlechte Ausgang für die Konservativen angelastet. Michal Dyjuk/AP

Keine legitimen Richter

Selbst wenn es der Opposition gelingt, diese Hürden zu überspringen, wartet bereits eine Falle am Ende des Weges: Ihre Regierung hat nur vier Monate, um den Haushalt durch die drei Lesungen im Sejm und durch den Senat zu bekommen und ihn dem Präsidenten zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet sie sich, kann der Präsident das Parlament auflösen und vorzeitige Neuwahlen ausschreiben.



Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Wahl ganz oder teilweise wiederholt werden muss. Einen entsprechenden Vorwand hat die PiS mit einer hastigen Novellierung des Wahlgesetzes bereits selbst geliefert: Viele Wahllokale im Ausland konnten ihre Ergebnisse wegen Unterbesetzung und des zum Teil riesigen Wählerandrangs nicht innerhalb der vorgeschriebenen 24 Stunden einreichen. Durch die Einführung dieser 24-Stunden-Frist sollte eigentlich ein Teil der Stimmen von Auslandspolen (die überwiegend PiS-Gegner sind) ungültig gemacht werden.

Jetzt kann die Frist aber auch dazu dienen, die Wahl anzufechten. Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – ausgerechnet eine jener Kammern des Obersten Gerichtshofs, die in den letzten Jahren mit insgesamt 20 PiS-Loyalisten aufgefüllt wurde, die nach der Rechtsprechung des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs nicht automatisch als legitime Richter angesehen werden können.

Polens Ampel wird herrschen, regieren wird sie nicht

Selbst wenn man davon ausgeht, dass am Ende dieses dornigen Wegs eine polnische Ampel von Präsident Duda vereidigt wird und pünktlich einen neuen Haushalt vorlegt, wird ihre Macht eher der von König Charles III. ähneln als der von Olaf Scholz: Sie wird herrschen, aber nicht regieren. Und sie wird in einem Clinch feststecken, aus dem jeder Ausweg in ein anderes Verderben führt.



Als die PiS vor acht Jahren die Regierung übernahm, lag das Budgetdefizit bei 2,6 Prozent des BIP; trotz der Banken- und Finanzkrise in den Jahren zuvor waren das vorbildliche Werte für jedes Euro-Land, obwohl Polen gar keines war. Dann schütteten die beiden PiS-Regierungen soziale Wohltaten nach dem Gießkannenprinzip über das Land, in der (fälschlichen) Hoffnung, dadurch Wähler gewinnen zu können: Es gab Kindergeld, dann eine Erhöhung desselben, eine 13. und 14. Rentenauszahlung für jeden, Schulgeld und eine Steuerreform, die vollkommen aus dem Ruder lief.

Aus dem Nichts zauberten die Druckmaschinen der (von PiS mit eigenen Anhängern besetzten) Nationalbank Geld für zahlreiche Sonderfonds, die aus dem Haushalt herausgerechnet wurden und ohne Kontrolle des Parlaments arbeiten durften. Bald war die Inflationsrate doppelt so hoch wie in Deutschland und wurde von der Nationalbank noch mit der Weigerung angeheizt, die Zinsen zu erhöhen. Das hätte Häuslebauer von der Stimmabgabe für PiS abhalten können. Ein Hauch von Erdogan wehte da manchmal durch Polen.



Als der Parteiführung klar wurde, dass sie die Wahl trotzdem verlieren würde, reagierte sie wie 1989 die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei: Sie gründete Unmengen von Stiftungen, Vereinen, Sonderfonds, Spezialprogrammen und Pöstchen, in denen staatliche Gelder verschwanden, die dann an treue Parteisoldaten ausbezahlt wurden.

Heute liegt das Haushaltsdefizit bei 3,7 Prozent des BIP. Das sind geschönte Zahlen – die Gelder, die in Sonderfonds verschwanden, die (schuldenfinanzierte) Anschaffung von südkoreanischen und amerikanischen Panzern, US-Kampfflugzeugen und Flugabwehrsystemen, die die Regierung unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine wild auf der Welt zusammengekauft hat, werden erst in den kommenden Jahren haushaltswirksam, genauso wie ein gigantischer, Erdogans würdiger Zentralflughafen südwestlich von Warschau und die Anschaffung von Atomkraftwerken.



Mit anderen Worten: Wer immer Ende des Jahres die Regierung übernimmt, wird mehr oder weniger pleite sein.

Warschau wird liberal regiert. Bald wird auch das Land wohl eine liberale Regierung erleben. imago

Mit PiS-Methoden gegen die PiS?

Jede künftige Regierung braucht dringend jene Gelder aus dem Pandemie-Wiederaufbaufonds, aus den Struktur- und Kohäsionsfonds, die in Brüssel eingefroren wurden, weil Polen die rechtsstaatlichen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Das würde sich natürlich ändern, würde die neue Parlamentsmehrheit das Disziplinargesetz für Richter abschaffen, die von PiS illegal ernannten Richter einer Überprüfung auf ihre Unabhängigkeit unterziehen, den Hohen Justizrat wieder verfassungskonform machen und (das ist am einfachsten) die Disziplinarverfahren gegen einige renitente Richter beenden. Am guten Willen dazu fehlt es nicht, auch die entsprechenden Gesetzentwürfe existieren bereits.

Aber nach der polnischen Verfassung kann jedes derartige Gesetz vom Präsidenten per Veto blockiert werden, das nur von einer Dreifünftelmehrheit im Sejm überstimmt werden kann. So viel Abgeordnete hat die Opposition aber nicht einmal zusammen mit der rechtsradikalen Konfederacja. Dass Präsident Duda sein Veto nutzen wird, steht außer Frage. Er tat es bereits, um eine bescheidenere Reform der PiS zu blockieren, mit der diese den Weg für den Wiederaufbaufonds frei machen wollte. Aber Duda fühlt sich den inzwischen Tausenden von Richtern verpflichtet, denen er mithilfe des Obersten Justizrats in den letzten Jahren einen Karrieresprung verschafft hat.

Am 1. Oktober haben Unterstützer der Opposition ihren Unmut in Warschau gezeigt. imago

Alternativ kann der Präsident ein Gesetz auch dem Verfassungsgericht überweisen, in dem im Moment nur von PiS ernannte Richter sitzen, von denen drei illegal ernannt wurden. Die ließen sich unter Umständen auch unter Umgehung des Präsidenten entfernen, allerdings kann der Sejm gegen den Willen des Präsidenten keine neuen ernennen – der muss sie nämlich vereidigen.



Erschwerend kommt hinzu, dass das Verfassungsgericht momentan gar nicht in der Lage ist, Urteile zu fällen, weil ein Teil der Richter mit der Gerichtspräsidentin über Kreuz liegt und ihre Anweisungen boykottiert. Schickt Präsident Duda also ein Gesetz an das Verfassungstribunal, kann er sicher sein, dass es dort auf unbestimmte Zeit verschwindet. Und ganz nebenbei: Auch ein Gesetz, das die Arbeitsweise des Verfassungsgerichts neu regeln würde, unterläge dem präsidialen Veto und der Kompetenz des Verfassungsgerichts. Die neue Regierung hätte weder die notwendige Mehrheit, Präsident Duda vor das Staatstribunal zu bringen, noch, ihn seines Amtes zu entheben. Das alles können die PiS-Fraktionen im Sejm und Senat blockieren.

Natürlich könnte eine neue Regierung unter einem Premierminister Donald Tusk einfach auf die bewährten Methoden der PiS zurückgreifen und die Reformen, die notwendig sind, um zu regieren und an die EU-Gelder zu kommen, unter Verletzung der Verfassung durchdrücken. Dann würde sie zuerst Präsident Duda mit der Aussicht unter Druck setzen, in den kommenden zwei Jahren den Haushalt für das Präsidialamt und danach seine Präsidentenrente auf null zu setzen. Gedroht haben ihm einzelne Oppositionsabgeordnete damit bereits.

Eine neue Regierung könnte auch einfach alle wichtigen Reformen mithilfe von Verordnungen verabschieden, die dann zwar gegen die entsprechenden Gesetze und die Verfassung verstoßen würden, die aber den Vorteil hätten, dass der Präsident sie nicht blockieren kann. Sollte das Verfassungsgericht sie trotzdem kassieren wollen (und sich ausnahmsweise genug Richter finden, um ein Urteil zu fällen), würde sich die Regierung einfach weigern, das entsprechende Urteil zu veröffentlichen. Das alles sind Methoden, mit denen PiS in den vergangenen acht Jahren regiert hat. Kurz gesagt: Will eine neue Regierung wirklich regieren, muss sie die ganze Wucht jenes Polizeistaats, den PiS errichtet hat, gegen PiS und den Präsidenten richten.

Der Kulturpalast in Warschau imago

Misst die EU mit zweierlei Maß?

Es fragt sich nur: Was wäre dann der Unterschied zwischen der neuen und der alten Regierung? Für ihre eigenen Anhänger, die eine neue, moralischere, weniger korrupte Regierung wollten, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie wiederherstellt, wäre das ein Schlag ins Gesicht. Es würde acht Jahre autokratischer PiS-Herrschaft nachträglich legitimieren. Und es würde Polen zwar etwas pluralistischer, aber weder demokratischer noch rechtsstaatlicher machen. Und warum sollte die EU die eingefrorenen Gelder dann überhaupt auszahlen?

Bleibt sie bei den strengen Kriterien, die sie bisher an Polen angelegt hat, muss sie ihre Gelder in beiden Fällen zurückhalten. Tut sie es nicht, bestätigt sie, was die PiS immer schon behauptet hat: dass die EU mit zweierlei Maß misst.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de