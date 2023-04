Nach Raketenbeschuss: Israel greift erneut syrische Ziele an Die israelische Armee hat mehrere Ziele im Nachbarland beschossen, nachdem von dort sechs Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert worden waren. Syrien meldet S... dpa

Tel Aviv -Nach weiterem Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee nach eigenen Angaben in der Nacht erneut Ziele im Nachbarland angegriffen. Zuvor waren demnach drei weitere Raketen von syrischem Gebiet in Richtung Israel abgefeuert worden. Zwei davon seien in der Nacht „auf israelischem Gebiet“ eingeschlagen, ein weiteres Geschoss sei von Israels Raketenabwehr abgefangen worden. Wo genau die Raketen einschlugen, war zunächst nicht bekannt.