Nach Tagen auf See: 48 Bootsmigranten in Italien gerettet Nach Tagen der Überfahrt werden rund 50 Bootsmigranten - darunter 9 Kinder - ans italienische Festland geführt. Die neu-rechte Regierung Italiens will Einsät... dpa

Ancona -Die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat in der mittelitalienischen Stadt Ancona 48 Bootsmigranten an Land gebracht. Das Schiff habe den Hafen nach einer tagelangen Überfahrt am Freitagmittag erreicht, teilte die Organisation mit. Sie waren am Montag im zentralen Mittelmeer nahe der libyschen Küste aus Seenot gerettet und an Bord der „Geo Barents“ geholt worden. Unter ihnen befanden sich den Angaben zufolge neun Minderjährige.