Nach Unionskritik: Habeck geht in die Offensive Die Energiepreise steigen, die Menschen machen sich Sorgen - und viel davon bleibt an Wirtschaftsminister Habeck hängen. Der will die heftigen Anwürfe aus de... dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) steht wegen seinen Pläne für eine Atomkraft-Reserve in der Kritik. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die harsche Kritik der Union an ihm mit einem Gegenangriff beantwortet. Der „Sound der Selbstkritiklosigkeit“, der sich in der Generaldebatte am Vortag gezeigt habe, erfordere eine Antwort, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Bundestag bei der Debatte über den Haushalt seines Ministeriums. Vorhaltungen machten ihm dabei erneut Vertreter der Union sowie von Linken und AfD.