Nach Vorwürfen: Zentralrat weitet Ermittlungen aus

ARCHIV - Das Gebäude des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam. Soeren Stache/dpa/Archiv

Potsdam/Berlin -Nach Vorwürfen sexualisierter Belästigung am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam wird die Untersuchung nach Angaben des Zentralrats der Juden auf die School of Jewish Theology an der Universität Potsdam ausgeweitet. Dies teilte der Zentralrat am Mittwoch in Berlin als Zwischenstand von Ermittlungen mit, die die Kölner Anwaltskanzlei Gercke Wollschläger in seinem Auftrag führt.