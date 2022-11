Nachschlag beschlossen: 2,6 Milliarden Euro mehr für Berlin Für die Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen angesichts der Energiekrise und andere zusätzliche Ausgaben stehen in Berlin 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung.... dpa

ARCHIV - Berlins Finanzsenator, Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen), spricht während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa

Berlin -Für die Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen angesichts der Energiekrise und andere zusätzliche Ausgaben stehen in Berlin 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sieht der Entwurf des Nachtragshaushalts vor, den der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen hat. Dabei entfallen nach Angaben von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) knapp eine Milliarde auf den Berliner Anteil an den Bundes-Maßnahmen und rund 1,6 Milliarden auf weitere Hilfen des Landes. Zusätzliche Schulden sollen dafür nicht aufgenommen werden. Wesener sagte, der Senat setze damit um, was er an Entlastungsmaßnahmen versprochen habe.