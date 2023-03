Nächste Phase der Berliner Koalitionsverhandlungen beginnt Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD gehen in die nächste Phase. Von heute an treffen sich die Arbeitsgruppen, um über Fachthemen zu beraten. In insge... dpa

Berlin -Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD gehen in die nächste Phase. Von heute an treffen sich die Arbeitsgruppen, um über Fachthemen zu beraten. In insgesamt 13 Gruppen verhandeln dabei jeweils in der Regel acht Experten beider Parteien über die Details zu Themen von Justiz über Klimaschutz, Arbeit und Soziales bis Haushalt und Finanzen. An diesem Mittwoch will dann die sogenannte Dachgruppe - das Kernteam der Verhandler mit Spitzenpolitikern von CDU und SPD - zum zweiten Mal zusammenkommen. Die Parteien hatten in der vergangenen Woche die Koalitionsverhandlungen aufgenommen und bereits erste Einigungen über Themen vorgelegt.