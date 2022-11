Nachtragshaushalt im Rekordtempo: Erste Lesung durch Der Senat will den Berlinern durch die Energiekrise helfen. Dafür braucht er Geld - und damit einen Nachtragshaushalt. Das Landesparlament soll ihn im Rekord... dpa

ARCHIV - Eine goldene Plakette ist am Berliner Abgeordnetenhaus angebracht. r/dpa/Archivbild picture alliance/Michael Kappele

Berlin -Rot-Grün-Rot will den Nachtragshaushalt möglichst schnell unter Dach und Fach bringen. Geplant sind 2,6 Milliarden vor allem zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der Energiekrise, die im bevorstehenden Winter noch sehr viel deutlicher zu spüren sein dürfte. Am Donnerstag war die erste Lesung im Landesparlament, am Montag sollen die Abgeordneten schon darüber beschließen.