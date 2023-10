Krieg gegen Israel: Wie ich dem Hamas-Chef in Gaza und Hitler-Fans in Ramallah begegnete

Ein Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, einer, den ich oft gesagt habe: „Ich habe mich selten so sicher in einem Land gefühlt wie in Israel.“ Ein anderer ist: „Israel passt gut auf seine Leute auf.“



Mit diesen Sätzen habe ich Deutsche beruhigt, die zum ersten Mal nach Israel reisen wollten, aber auch mich selbst. Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, ein jüdischer Staat, von Feinden umgeben. Hier fliegen Raketen aus Gaza, hier gibt es Terroranschläge, aber kein anderes Land hat so gute Geheimdienste und so eine gute Armee. Hier ist man – trotz allem – sicher.

Der Satz stimmt nicht mehr, seit letztem Sonnabend, als bewaffnete Hamas-Kämpfer den Grenzzaun von Gaza zu Israel überwanden, in das Land einfielen, mehr als tausend Menschen ermordeten, Kinder und Frauen als Geisel nahmen. Die Bilder brechen mir das Herz. Der Mann, der in seinem Garten sitzt, die Katze auf dem Schoß, unter Schock, weil die Hamas seine Kinder und seine Frau entführten. Die junge Frau, die von Männern in ein Auto gezerrt wird, ihre Hose blutig. Kinder im Bunker, die nicht glauben können, dass ihre große Schwester nicht mehr lebt.

Freude über Hitlers Judenmord in Ramallah

Nie hätte ich mir vorstellen können, dass so etwas passiert, dabei war die Möglichkeit allgegenwärtig, fallen mir wieder all die Beobachtungen und Erlebnisse ein, die ich als Korrespondentin in meine Artikel schrieb, wie Indizien für eine Tat, die seit langem geplant war. Die Landkarten in den Büros der Hamas, auf denen Palästinas Grenzen vom Jordan bis ans Mittelmeer reichten, von Israel keine Spur. Die Freude, mit der mir ein Jugendlicher in Ramallah auf die Schulter klopfte, als er hörte, dass ich Deutsche sei. Wie Adolf Hitler, der die Juden umgebracht hatte.

Der Hamas-Chef Ismail Haniyeh, der zu einer Pressekonferenz nach Gaza einlud, um zu verkünden, Israel sei kein jüdischer Staat, sondern die Heimat aller sieben Millionen Palästinenser weltweit. Und der als „moderat“ galt unter den Kollegen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, der sagte, der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das „soziale Verhalten“ der Juden selbst. Der trotzdem von der Bundesregierung nach Berlin eingeladen wurde. Um sich hier erneut antisemitisch zu äußern.



Die riesigen Porträts junger Märtyrer, die bereits 2018 beim „Marsch der Rückkehr“ die Grenze zu Israel stürmten und dabei von israelischen Snipern erschossen wurden. Der Besuch bei einer Familie, deren Sohn so ein Märtyrer war. Alles nagelneu, Wohnung, Möbel, Teppiche – die Belohnung der Hamas für den Todeseinsatz des Jungen.

Todesdrohungen für den deutschen UNRWA-Chef in Gaza

Auch mein Treffen mit Matthias Schmale, dem deutschen Leiter der Hilfsorganisation UNRWA in Gaza, fällt mir ein. Er bekam Todesdrohungen, nachdem er palästinensische Mitarbeiter entlassen musste. Sie bauten ihm einen Sarg, drohten: „Du kommst hier nicht mehr raus.“ Schmale musste sich in seinem Büro wie in einem Hochsicherheitstrakt verschanzen und nahm die Mitarbeiter dennoch in Schutz. „Wenn man Menschen wie Gefangene behandelt, bekommt man das Verhalten von Gefangenen“, sagte er zu mir.



Nach dem Besuch bei ihm hatte ich einen Traum: Ich musste vor Terroristen fliehen, um mich herum explodierten Bomben, junge Männer versperrten mir den Weg. Ich wachte zitternd auf, aber dann stand ich auf, machte Kaffee, begann den Tag, einen neuen Tag. So war es immer in Israel. Es ging weiter. Die antisemitischen Sprüche wurden zur Gewohnheit, die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas wirkten wie Rituale, sie kochten alle paar Monate hoch und ebbten wieder ab. Das ist nun anders, alles ist anders. Der Traum ist Wirklichkeit geworden, ein Albtraum, der so viel mehr verändern wird, als ich es mir im Moment vorstellen kann.