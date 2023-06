Fünf Tage lang blieb Palästinenserpräsident Abbas in China. Beide Staaten schmiedeten eine Allianz. Was steckt dahinter?

Warme Worte, pompöse Empfänge und ein gemeinsames Versprechen: Palästinenserchef Mahmoud Abbas besuchte diese Woche China. Ein weiterer Schritt für die Volksrepublik, sich als Friedensstifter im Nahen Osten zu profilieren.



Dabei war es nicht die erste Reise, die Palästinenserpräsident Abbas ins Reich der Mitte unternahm. Es war es schon sein fünfter Besuch in China. Diesmal blieb er gleich mehrere Tage und wurde in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Das chinesische Außenministerium hatte vor seinem Besuch erklärt, Abbas sei „ein alter und guter Freund des chinesischen Volkes“.

Nachher gaben beide Staaten bekannt, eine strategische Partnerschaft schmieden zu wollen. Die Volksrepublik unterstütze eine schnellstmögliche Wiederaufnahme von Nahost-Friedensgesprächen, hieß es. Diese sollten auf Grundlage einer „Zwei-Staaten-Lösung“ erfolgen. Die Zwei-Staaten-Lösung sieht einen unabhängigen Palästinenserstaat vor, der friedlich an der Seite Israels koexistiert. Hauptstadt der Palästinenser solle Ost-Jerusalem sein.

Der „grundlegende Ausweg aus der Palästinenserfrage“ liege in der „Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates“, sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping in Peking. Auch sollten die Palästinensergebiete darin unterstützt werden, ein „vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen“ zu werden, sagte Xi. Angesichts „weltweiter Veränderungen“ und „neuer Entwicklungen in der Situation im Nahen Osten ist China bereit, die Koordination und Kooperation mit der palästinensischen Seite zu stärken“, sagte Xi laut Medienberichten zu Abbas bei der Begrüßung.

Dahinter steckt, sagen Experten, ein nächster Schachzugs Chinas, die diplomatischen Beziehungen in den Nahen Osten noch mehr auszubauen. Nachdem das Land jüngst als Vermittler zwischen Saudi-Arabien und dem Iran auftritt, stellt es sich nun an die Seite der Palästinenserführung. Damit macht das Land auch den USA die Führungsposition in der Region streitig.



An einen Erfolg glaubt der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt indes nicht. Er twitterte: „Zum Glück wird diese Allianz keinen Erfolg haben.“ Ausgerechnet der chinesische Staatschef spiele sich „als Friedensstifter in der Welt “auf und biete dafür Abbas eine Bühne, der für Hetze gegen Israel statt für Frieden im Nahen Osten stehe.