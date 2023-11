Kein Fleckchen Erde wurde in der Geschichte so sehr umkämpft, so oft von verschiedenen Seiten für sich beansprucht, wie das völkerrechtlich teils im palästinensischen Westjordanland, teils in Israel liegende Jerusalem.



Jerusalem: Das kann der westliche Teil sein, in dem Israelis und Touristen gerne auf Drinks gehen, in Parks grillen und wo es kaum anders aussieht, als in anderen israelischen Durchschnittsstädten. Jerusalem: Das kann auch die Altstadt sein, ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen, der nur so vor Geschichte sprüht und wo Kirchen neben Moscheen und Synagogen stehen, wo Grabeskirche, al-Aqsa-Moschee und Kotel (die Klage- bzw. Westmauer) in direkter Fußnähe zueinander liegen. Jerusalem: Das kann jedoch auch der Osten sein, wo es vor dem Gaza-Krieg beinahe täglich zu massiven und mitunter tödlichen Ausschreitungen gekommen ist.