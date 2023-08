In genau zwei Monaten, am 8. Oktober, wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Für die Sozialdemokraten, die das Land zuletzt in den 1990ern regierten, tritt Nancy Faeser als Spitzenkandidatin an. Doch Faeser ist viel mehr als das, sie ist vor allem Bundesinnenministerin. Und dass sie sich aus der Regierung heraus um das Amt der Ministerpräsidentin bewirbt, wird zunehmend zum Politikum.