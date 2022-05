Die in die Kritik geratene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin der Hessen-SPD ins Gespräch gebracht. Sie gerät damit in den Verdacht, dass sie von ihren eigenen Problemen ablenken möchte. Außerdem heizt sie damit Gerüchte um einen möglichen Kabinettsumbau an – Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte nicht amüsiert sein.

Seit Wochen steht die SPD-Verteidigungsministerin in der Kritik. Sei es vonseiten der Truppe oder weil Lambrecht unlängst ihren Sohn im Bundeswehrhelikopter zum darauf folgenden Sylt-Urlaub mitnahm. CDU-Chef Friedrich Merz forderte bereits von Bundeskanzler Scholz, seine Verteidigungsministerin zu entlassen.

Viele Vorwürfe weist Lambrecht seit Tagen zurück, auch indem sie neue Fässer aufmacht. Sie gehe davon aus, dass ihre Kabinettskollegin Nancy Faeser in die hessische Landespolitik zurückkehren wird. „Ich setze darauf, dass Nancy Faeser nicht nur Spitzenkandidatin wird, sondern auch die erste Ministerpräsidentin in Hessen“, sagte Lambrecht in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.

Darüber, ob sie selbst dann womöglich an Faesers Stelle Bundesinnenministerin werden könnte, wollte die SPD-Politikerin nicht spekulieren. Sie verschwieg allerdings, dass sie in der Tat in den Koalitionsverhandlungen als Bundesinnenministerin gehandelt worden war. Lambrecht sagte stattdessen: „Ich habe die Aufgabe der Verteidigungsministerin übernommen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich übernommene Aufgaben auch erfülle.“

Lambrecht hat damit in ein Wespennest gestochen. Denn seit ihrem damals überraschenden Wechsel nach Berlin kursierte das Gerücht, Faeser werde ihr Amt als Bundesinnenministerin vorzeitig abgeben. Ziel der SPD-Politikerin sei es, 2023 Regierungschefin in Hessen zu werden, hieß es immer wieder. Bestätigt hat Faeser das nie. Möglich könnte es sein. Zwei Parteifreundinnen – die heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey – hatten vor der Spitzenkandidatur jeweils das Bundesfamilienministerium geleitet.

Frau Lambrecht erklärt Frau Faeser nun endgültig zu einer Ministerin auf Abruf. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU)

Von Nancy Faeser kam auch jetzt kein endgültiges Dementi, aber eine Zurückweisung. Sie habe nicht vor, ihr Amt als Ministerin für die Spitzenkandidatur in Hessen aufzugeben, sagte Faeser der Bild am Sonntag. Die Äußerung Lambrechts, so Faeser weiter, sei nicht mit ihr abgesprochen gewesen. Und als kleine Spitze setzte die Innenministerin noch den Hinweis, sie versuche, viel Zeit mit ihrem siebenjährigen Sohn zu verbringen – habe ihn aber noch nie auf einer Dienstreise mitgenommen.

Der Opposition kommt das Verhalten der Verteidigungsministerin entgegen, auch die jüngsten Äußerungen. „Frau Lambrecht erklärt Frau Faeser nun endgültig zu einer Ministerin auf Abruf“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU). Throm fügte – beinahe hämisch – hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Lambrecht als gescheiterte Verteidigungsministerin ihre Nachfolge antritt – das Bundesinnenministerium ist ja keine Resterampe.“