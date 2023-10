Gerade erst hat die Ampel-Koalition ihr Abschiebepaket verabschiedet, schon melden Verbände und Politiker Zweifel an, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Selbst das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) weiß nicht, was das Gesetzespaket in der Umsetzung wirklich bringt. Auch Berliner Polizisten zweifeln: Ist die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), mehr abschieben zu wollen, am Ende nur heiße Luft?

In Berlin leben derzeit rund 17.500 Ausreisepflichtige. Nach Angaben der Senatsinnenverwaltung wurden in diesem Jahr bisher 1039 Personen abgeschoben. Fraglich ist, ob sich diese Zahl durch die Gesetzesänderung steigern lässt. Bei der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist man skeptisch. „Es ist gut, dass man sich der Thematik endlich mal widmet und bestimmte Aspekte verbessern will, weil wir nach wie vor viele Menschen in Deutschland haben, obwohl sie vollziehbar ausreisepflichtig sind“, sagt zwar auch GdP-Sprecher Benjamin Jendro zur Berliner Zeitung. Ob die angestrebten Maßnahmen aber wirklich etwas bringen, „wird sich in der Praxis zeigen. Für die Situation in Berlin sehen wir im Paket bis hierhin keinen riesengroßen Wurf“, so Jendro.

GdP-Sprecher Jendro: Berlin hat kein Abschiebegewahrsam

Laut Jendro klaffen Wunsch und Wirklichkeit bei der Reform zu weit auseinander: „Die Dauer des Abschiebegewahrsams auf 28 Tage anzuheben, wäre ein Schlüssel, wenn man ein Abschiebegewahrsam hätte, was in der Hauptstadt nicht der Fall ist.“



Auch die erweiterten Befugnisse der Polizei, beispielsweise bei Hausdurchsuchungen, seien nicht wirklich neu. „Das Problem bleibt weiterhin, dass unsere Kollegen die abzuschiebenden Personen überhaupt nicht antreffen und vor allem deshalb in diesem Jahr gute 80 Prozent aller geplanten Abschiebungen gescheitert sind.“ Er fügt hinzu: „Wir sollten bei der grundsätzlichen Debatte auch nicht vergessen, dass wir stets auf die Unterstützung eines aufnehmenden Landes angewiesen sind und es das Land staatenlos auf dem Globus nicht gibt.“

GdP-Sprecher Benjamin Jendro hält Faesers neues Gesetz nicht für einen „großen Wurf“. Gerd Engelsmann

Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass es fortan zu schnelleren Abschiebungen von irregulären Migranten kommen soll. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fand deutliche Worte: „Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land verlassen. Wir sehen ein Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen vor.“

Städtetag-Chef Helmut Dedy fordert mehr Rücknahmeabkommen

Doch seitdem zerpflücken Politiker und Verbände das neue Regelwerk. Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy (SPD) sagte am Donnerstag dem RND: „Das Ziel, Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland schneller zurückzuführen, ist richtig. Aber wirksam werden diese Maßnahmen erst, wenn die Herkunftsländer diese Menschen auch aufnehmen.“ Dedy plädierte deshalb für verlässliche Rücknahmeabkommen mit den jeweiligen Herkunftsstaaten. Dafür müssten jetzt schnell verlässliche Rücknahmeabkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern geschlossen werden. „Erst mit solchen Abkommen wird es deutlich mehr Rückführungen geben können“, so Dedy.

CDU-Innenexperte Dregger: Die Bundespolizei muss abschieben können

Besonders kritische Töne kommen aus der Union, die vergeblich versucht, ihre Ideen in das neue Migrationspaket mit einfließen zu lassen. Auch Berlins CDU-Innenexperte Burkard Dregger geht das Gesetz nicht weit genug. „Das Gesetz ist ein erster Schritt, nicht mehr und nicht weniger“, sagte Dregger zur Berliner Zeitung. Die Bundespolizei solle künftig eine eigene Zuständigkeit erhalten, um „insbesondere bei Straftätern und Gefährdern“ Abschiebungen schneller zu ermöglichen, so Dregger.

CDU-Innenexperte Burkard Dregger fordert erweiterte Kompetenzen für die Bundespolizei. Markus Wächter

Selbst in der Ampel-Koalition eckt das Papier an – viele Grünen wollen es nicht mittragen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) dagegen verteidigt die Pläne, in Zukunft rigoroser gegen irreguläre Migration vorzugehen. Unklar bleibt derzeit vor allem, was die Zielvorgaben an Abschiebungen sind. Das Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) teilt auf Anfrage der Berliner Zeitung mit, dass von Januar bis September 2023 bereits 12.042 Abschiebungen erfolgt sind. Sollen es nun mehr werden?



In dem Referentenentwurf des Innenministeriums von vor zwei Wochen hieß es noch, dass die Anzahl der Abschiebungen durch das neue Gesetzespaket lediglich etwa fünf Prozent (600 Fälle) steigen könnte. Derzeit würden nur vier von zehn geprüften Fällen in einer Abschiebung enden.

GdP-Sprecher Jendro zur Berliner Zeitung: 80 Prozent aller geplanten Abschiebungen scheitern. dpa

Innenministerium: Schätzungen zu Abschiebungen gestalten sich schwierig

Ein Sprecher des BMI räumt gegenüber der Berliner Zeitung ein, dass man nicht genau wisse, was das neue Gesetzespaket wirklich bringt: „Schätzungen künftiger Abschiebungen gestalten sich schwierig. Dies liegt unter anderem auch daran, dass der Erfolg einer Abschiebung von einer ganzen Vielzahl von Faktoren abhängt, die die zuständigen Behörden nur zum Teil beeinflussen können.“ Insgesamt verfolge der gestern beschlossene Gesetzentwurf der Bundesregierung durch die Berücksichtigung der insbesondere von den Ländern und Kommunen geäußerten Rechtsänderungsbedarfe das Ziel schnellerer und effektiverer Abschiebungen, „indem bisher bestehende Vollzugshindernisse beseitigt werden“.



Der Sprecher weiter: „Inwieweit dies letztlich zu mehr Abschiebungen führen wird, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht verlässlich abschätzen, da diese letztlich von den hierfür zuständigen Behörden der Länder vollzogen werden müssen.“ Auch weitergehende Angaben bzgl. der Kosten könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.