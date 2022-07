Deutschland schickt eine Vielzahl von Waffen in die Ukraine, damit sie sich gegen den russischen Angriff verteidigen kann. Darunter Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen vom Typ Stinger, Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, Strela-Luftabwehrraketen, Maschinengewehre, Sprengladungen oder Bunkerfäuste. Die Liste kann man auf der Webseite der Bundesregierung transparent nachverfolgen. Aber wissen Scholz, Macron und Co auch, in welche Hände die Waffensysteme nach dem Krieg gelangen?

Wie die britische Financial Times berichtet, drängen die EU- und Nato-Staaten nun auf eine bessere Nachverfolgung der Waffenlieferungen in der Ukraine. Nach Angaben der Londoner Tageszeitung richtet das westliche Militärbündnis zusammen mit Kiew ein Nachverfolgungssystem für Waffen ein, die seit dem 24. Februar 2022 an die Ukraine übergeben wurden.

„All diese Waffen landen in Südpolen, werden an die Grenze verschifft und dann einfach in Fahrzeuge aufgeteilt, die die Grenze überqueren“, erklärte ein nicht näher genannter Nato-Offizieller gegenüber der Financial Times. Der Beamte fügte hinzu, dass „von diesem Moment an wir nichts über ihren Standort wissen und wir keine Ahnung haben, wohin die Waffen gehen, wo sie verwendet werden oder ob sie überhaupt im Land bleiben.“

Die Nachverfolgung von deutschen, französischen und weiteren europäischen Waffen stand ganz oben auf der Agenda der EU-Innenministerkonferenz am Montag. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte bei einem Treffen der europäischen Innenminister in Prag, nicht alle der zahlreichen Waffen in der Ukraine seien „in den richtigen Händen“.

Auch die Generaldirektorin der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Aija Kalnaja, warnte vor einem florierenden Waffen-Schwarzmarkt in Europa. „Ich denke, das ist ein sehr reales Risiko. Deshalb sind wir jetzt auch an der moldauisch-ukrainischen Grenze aktiv. Wir glauben, dass dort die geschmuggelten Waffen hauptsächlich ankommen. Wir sind vorbereitet, das zu stoppen“, so die Frontex-Chefin.

Dagegen hat Kiew Russland die Verbreitung von Gerüchten über illegalen Waffenhandel in der Ukraine vorgeworfen. Die von westlichen Staaten gelieferten Waffen würden „sorgfältig erfasst und an die Front geschickt“, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf Twitter. Die gelieferten Waffen seien eine „Überlebensfrage“ und ihre Überwachung habe für die Regierung „Priorität“. Dies gelte auch für Waffen mit größerer Reichweite. „Alle anderen Gerüchte sind banale russische Propaganda, die die Lieferungen stören soll“, fügte er hinzu.

All the weapons received by 🇺🇦, including long-range ones, are carefully accounted and sent to the frontline. Weapons for Ukraine — a matter of survival. Its oversight — a priority. All the other "rumors" are banal 🇷🇺 propagandistic throwaways aiming to disrupt supplies... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2022

Durch Schmuggelnetzwerke im östlichen Europa drohen die Waffen auf einen kriminellen Markt zu gelangen. Staatliche Behörden verlieren zunehmend den Durchblick, wo und in wessen Hände die modernen Kriegsgeräte gelangen. Um dem entgegenzusteuern, unterstützt die Europäische Kommission nun das benachbarte Moldawien mit dem EU Support Hub. Neben Unterstützungsmaßnahmen für die innere Sicherheit des Landes soll auch die Grenzschutzpolitik der Republik Moldau gestärkt werden, um Waffen- und Menschenschmuggel einzudämmen.

Fehler der Jugoslawienkriege verhindern

Auch Europol, die gesamteuropäische Polizeibehörde mit Sitz im niederländischen Den Haag, ist alarmiert über den Verbleib der Waffen. „Irgendwann ist der Krieg vorbei. Wir wollen eine Situation verhindern wie vor 30 Jahren im Balkankrieg“, sagte Europol-Direktorin Catherine De Bolle der Welt.

Die westliche Staatengemeinschaft möchte Waffenproblematiken wie nach den Jugoslawienkriegen, die von 1991 bis 2001 geführt wurden, dringend unterbinden. Nach Schätzungen des Bundeskriminalamtes sind auf dem Balkan noch etwa sechs Millionen Waffen in Umlauf. Viele davon stammen aus Beständen der ehemaligen deutschen Volksarmee. Eigentlich müssten sie zerstört werden, stattdessen werden sie illegal von Waffenhändlern weiterverkauft. Unter anderem zurück nach Deutschland.