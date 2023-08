„Natürlich würde ich die Gedichte von Till Lindemann verkaufen“: Ein Buchhändler wehrt sich

Das Aufbau-Haus in Kreuzberg ist ein grauer, kalter Klotz, von außen betrachtet ein seelenloser Bau an einem vielbefahrenen Kreisverkehr. Dort im Erdgeschoss hat Ben von Rimscha seine Buchhandlung, was ja wiederum bunt und aufregend sein sollte. Bücher hinter Beton. Ein paar davon transfeindlich oder sexistisch, sagen manche. Oder faschistisch.



Schwer zu sagen, warum es gerade diesen Buchhändler trifft, warum gerade ihm diese Vorwürfe gemacht werden. Jedenfalls will er sich das nicht mehr gefallen lassen, und ehrlich gesagt gelingt es ihm auch nicht. Ben von Rimscha ist Choleriker. Das sagt er selbst, und wer es weiß, kann es auch sehen. Es blitzt hin und wieder auf.