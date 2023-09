Unsere Welt braucht eine Kultur des Friedens. In einer Welt, die immer enger zusammenwächst, gibt es keine Alternative zu einer Kultur des Friedens, schon gar nicht in einer Zeit, in der die Vielzahl und Parallelität der Krisen beängstigend ist. Friedenspolitik muss heute eine Weltinnenpolitik sein, die auf Verständigung und Zusammenarbeit abzielt.

Wie sonst können ideologisch begründete Aggressionen gebändigt, große soziale Ungerechtigkeiten verringert, erbitterte Verteilungskämpfe um knapp werdende Ressourcen verhindert und die Klimakrise bewältigt werden? Tatsächlich jedoch nehmen Abgrenzungen und Feindschaften zu, schießen die Militärausgaben in die Höhe, „modernisieren“ und erweitern die neun militärischen Nuklearländer ihre Arsenale und versuchen weitere Staaten, zu dem Club der Atommächte hinzuzukommen.

Der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt hat es als einen „gefährlichen Irrweg“ beschrieben, den Gegner „kaputtzurüsten oder ihn dadurch in die Knie zu zwingen“. Das Notwendige würde „im historischen Prozess aus anderen Gründen geschehen, aber nicht als Ergebnis militärischen Drucks“. Was 1981 eine Kritik an der Politik des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan war, der einen „neuen Kreuzzug für die Freiheit“ ausrief und die damalige Sowjetunion als „Reich des Bösen“ hinstellte, gilt noch immer. Doch es ist heute schwer, an die Ideen der Friedensbewegung aus den 80er-Jahren anzuknüpfen. Im Gegenteil: Wer für den Frieden eintritt, wird als „Putin-Versteher“ oder sogar als „5. Kolonne Moskaus“ diffamiert.

Doch offenkundig gibt es einen Widerspruch zwischen den Kommentaren und Bewertungen in den allermeisten Medien und den Meinungsumfragen in der Bevölkerung. So lehnt eine Mehrheit der Menschen in unserem Land die Lieferung schwerer Waffen ab, welche aber in Leitartikeln, Talkshows oder von einer Gruppe sich selbst überbietender Politiker lautstark gefordert wird: Immer mehr Artillerie, immer mehr Kampfpanzer, immer mehr Munition und sogar Kampfflugzeuge, der Krieg kann schnell völlig unberechenbar werden.

Krieg birgt die Gefahr einer nicht zu beherrschenden Eskalationsdynamik

Niemand bestreitet, dass Russland ein autokratisch regiertes Land ist, in dem Menschenrechte und Demokratie unterdrückt werden. Dennoch müssen wir zu einer Verständigung kommen, damit die Waffen schweigen und das Töten gestoppt wird. Wir müssen begreifen, dass wir, wie das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri schreibt, in dem wahrscheinlich gefährlichsten Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs leben. Die Gefahren werden durch den Ukrainekrieg zugespitzt, doch sie gehen weit darüber hinaus. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf das ukrainische Volk scheint indes jedes Verständnis dafür verloren gegangen zu sein, dass es Menschheitsgefahren gibt, die nur zusammen und friedlich gelöst werden können. Krieg hat keine Grenze in sich, er birgt die Gefahr einer Eskalationsdynamik in sich, die nicht mehr zu beherrschen ist.

Tatsächlich ist die Menschheit als Ganzes in einer Schlüsselsituation, in der es um entscheidende Weichenstellungen für die weitere Zukunft geht, ja für ihr Überleben. Franklin D. Roosevelt, der 32. Präsident der USA, nannte derart weitreichende Weichenstellungen von historischer Tragweite ein „Rendezvous mit dem Schicksal“, an dessen Gelingen oder Scheitern wir durch unser Tun oder Nichtstun Mitbeteiligte sind. Doch wir verlieren nicht nur durch den Ukrainekrieg wertvolle Zeit, die für eine Politik der Vernunft und Verantwortung dringend gebraucht wird. Das Fenster für eine solidarische und gute Zukunft der Menschheit schließt sich sonst.

Die Schlüsselfragen, die sich heute stellen, heißen: Wie muss künftig die internationale und nationale Ordnung aussehen, in der eine kooperative und vertrauensbildende Zusammenarbeit möglich ist? Welche Antworten für die Gestaltung der Zukunft unserer „ungleichen, verschmutzten, überbevölkerten und störanfälligen Welt“ (Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen) müssen gegeben werden? Dafür muss der „Allesfresser“ sozial und ökologisch gebändigt werden, wie die Philosophin Nancy Fraser die weltweit dominierende Wirtschafts- und Gesellschaftsform charakterisiert, die sich ökonomische wie nichtökonomische Ressourcen einverleibt und damit ihre eigenen Grundlagen zerstört.

Eine Verlängerung der Gegenwart kann keine Zukunft haben

Mehr denn je braucht die Welt eine Ordnung des Friedens, weil nur so die Menschheit eine Zukunft hat. Wenige Fakten belegen die Zuspitzung: Gegenüber dem Beginn der Industriellen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts haben sich die Eingriffe des Menschen in die Ökosysteme bis um das Tausendfache verstärkt, nutzten die Menschen in den Industriestaaten pro Kopf im Schnitt das Zwanzigfache an Ressourcen, hat sich die Weltbevölkerung nahezu verzehnfacht. Die Menschheit zerstört immer schneller die eigenen Lebensgrundlagen, auf die sie angewiesen ist. Anders gesagt: Seit der „Great Acceleration“ (der explosionsartigen Zunahme an Autos, Stahlbeton, Plastik, Atomkraft etc.) in den 50er-Jahren haben die Menschen die Natur stärker verändert als in den zweitausend Jahren zuvor. Fest steht, eine Verlängerung der Gegenwart kann keine Zukunft haben. Denn wir überschreiten die ökologischen Grenzen des Wachstums. Und damit werden auch die sozialen Ungleichheiten größer.

Kriege fallen also nicht vom Himmel, sie haben eine Vorgeschichte, die wir verstehen müssen, andernfalls zeigt sich ein schwerwiegender Mangel an Verantwortung, ein Defizit an Demokratie und ein Versagen der Humanität. Auch der Ukrainekrieg hat eine Vorgeschichte, die von Fehleinschätzungen, verpassten Chancen, Machtgier und Ignoranz geprägt ist. Dennoch müssen wir schnell eine Antwort geben: Welche Zukunft wollen wir, was müssen wir dafür tun? Gibt es Chancen, dass alle Teile Europas zusammenrücken und eine gemeinsame Kultur des Friedens und der Verantwortung entwickeln? Kann Europa, das ein Jahrhundert der Extreme erlebt hat, zu einer gestaltenden Kraft der Weltordnung werden? Wie erreichen und stärken wir die Menschen, die sich für eine Kultur des Friedens einsetzen?

Darum geht es den Naturfreunden mit der Initiative „Frieden in Bewegung“. Wir versuchen, einen Beitrag für gemeinsame und solidarische Antworten zu leisten, um die großen Herausforderungen der internationalen Solidarität, der gemeinsamen Sicherheit und einer Welt der Nachhaltigkeit – drei Leitziele, die wir als Einheit verstehen – aus einem sozialen und demokratischen Verständnis heraus gestalten zu können. Die Welt verlangt nach einer Kultur des Friedens.

In 67 Etappen wandern Mitglieder der Naturfreunde Deutschlands vom französischen Straßburg bis zur KZ-Gedenkstätte Theresienstadt in Tschechien unter dem Motto «Frieden in Bewegung 2023». Yannick Kiesel/Naturfreunde Deutschlands/dpa

Die Grenzen der Friedens- und Entspannungspolitik von oben

Der Kalte Krieg war davon geprägt, dass sich sowohl die Amerikaner als auch die Sowjets in fremde, vornehmlich europäische Angelegenheiten einmischten und der Ost-West-Konflikt weltweit exportiert wurde. Die Spirale der nuklearen Aufrüstung drehte sich unaufhörlich nach oben. Vor diesem Hintergrund, der Kritik an der Hochrüstung und an der Ideologie des Kalten Krieges, kam es in beiden Teilen Deutschlands zu einem Erstarken der Friedensbewegung, speziell durch den Widerstand gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen vor vier Jahrzehnten. Die Menschen waren tief besorgt wegen der zu erwartenden weiteren Auf- und Nachrüstungsrunden: Im Osten hieß es „Schwerter zu Pflugscharen“ und im Westen „Nein zu Pershing“. Das war wichtig und richtig.

Auf keinem anderen Kontinent der Erde konzentrierten sich die atomaren Waffensysteme derart massiv wie in Europa und besonders in Deutschland. Die Atomwaffen waren nicht nur eine Folge der in Ost und West geteilten Welt, die in besonderer Weise die Menschen in Deutschland bedrohten, sondern auch der massiven Interessen beider Militärbündnisse, ihre Dominanz zu bewahren, ja sie zu stärken und zu erweitern. Nicht zuletzt daraus entstanden die Konflikte mit der Friedensbewegung, die diesen Zustand, der perspektivlos war, überwinden wollte. Es war schlicht unverständlich, die Konkurrenz ausgerechnet dort auszutragen, wo sie am gefährlichsten war: auf dem Gebiet der Waffen. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan unterstützte damals sogar eine Strategische Verteidigungsinitiative (SDI) im Weltraum, was zum Haupthindernis für amerikanisch-sowjetische Verhandlungen über Abrüstung und Rüstungsbegrenzung wurde. Die Politik steckte Anfang der 80er-Jahre in einer Sackgasse.

Der Friedensbewegung ging es darum, den Entspannungsprozess illusionslos wieder aufzunehmen. Jedes Streben nach atomarer und militärischer Überlegenheit wurde als falsch angesehen. Der Schlüssel für eine europäische Sicherheitspolitik konnte nur sein, zu einer gemeinsamen Sicherheit zu kommen und den destabilisierenden Rüstungswettlauf zu beenden. Egon Bahr brachte es auf den Punkt: „Im Zeitalter gegenseitig gesicherter Zerstörung ist Sicherheit nicht mehr allein vor dem potentiellen Gegner, sondern nur noch mit ihm erreichbar.“ Die gewollte Schaffung „struktureller Nichtangriffsfähigkeit“ von Nato und Warschauer Pakt war das Grundprinzip seiner Idee einer europäischen Friedens- und Entspannungspolitik, die von der unabhängigen UN-Kommission für Abrüstung und gemeinsame Sicherheit unter der Leitung des damaligen schwedischen Regierungschefs Olof Palme aufgegriffen und in Empfehlungen an die Generalversammlung der Vereinten Nationen konkretisiert wurde.

Gorbatschows Idee vom „Gemeinsamen Haus Europa“

Mitte der 80er-Jahre ging es um die „zweite Phase der Ostpolitik“, deren Grundlagen 1975 nicht zuletzt durch die Gründung der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, gelegt worden waren. Willy Brandt sah den Fokus der europäischen Friedenspolitik gerichtet auf vertrauensbildende Maßnahmen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die Begrenzung atomarer Waffen, die Einrichtung chemiewaffenfreier Zonen, die Entwicklung einer defensiven Verteidigungspolitik und die Verzahnung von Ost- und Westeuropa im wirtschaftlichen Bereich durch mehr Kooperation zwischen EU und RGW sowie durch eine Ausweitung des gegenseitigen Handels.

Diese Vorstellungen wurden zwar in den USA skeptisch gesehen, aber sie trafen auf die Zustimmung bei dem 1985 gewählten neuen Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, der sie in seiner Idee vom „Gemeinsamen Haus Europa“ aufgriff. Die Überwindung der Teilung der beiden deutschen Staaten blieb ein wichtiges Thema, aber es wurde zu einem Unterthema im gesamteuropäischen Prozess der Ost-West-Annäherung.

Als einer der Väter der Deutschen Einheit hat Michail Gorbatschow sich seinen Platz in der Geschichte schon vor 30 Jahren gesichert. Er gilt als einer der größten Reformer des 20. Jahrhunderts. dpa

In der Zeit von Glasnost und Perestroika waren die Chancen für eine europäische Friedensordnung groß. Und damit für das, was als Vision einer „Europäisierung Europas“ beschrieben wurde, die eine neue Stabilität und eine gemeinsame Identität vom Atlantik bis zum Ural schaffen sollte. Europa sollte nicht mehr in der „Verfügungsgewalt der beiden (sich widerstreitenden) Weltmächte“ stehen. Im gemeinsamen Haus Europa müssten, so Willy Brandt, diejenigen bestimmen, „die darin wohnen, darin aufgewachsen und davon abhängig sind“. In dieser Zeit war ein neues Denken möglich, das nicht die bundesdeutsche Westbindung aufgab, aber in vernünftiger Weise von der Offenheit des geschichtlichen Prozesses zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftssystemen in Europa ausging.

Das freilich war, wie sich zeigte, nicht gewollt von der Mehrheit der politischen Meinungsführer in Ost- wie in Westeuropa, auch nicht in der Bundesrepublik und in der DDR. Der Krieg in Afghanistan und die Krise in Polen verschärften erneut den Ost-West-Konflikt. Und mit dem Verlust der sozial-liberalen Regierungsmacht musste die Friedens- und Entspannungspolitik einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Zwar blieb der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ein Garant für eine gesamteuropäisch ausgerichtete Politik, deren Chancen in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre durch den Reformprozess in der UdSSR größer waren denn je. 1987 kam es mit dem INF-Vertrag sogar zur Verschrottung von rund 5500 amerikanischen und sowjetischen Mittelstreckenraketen. Gorbatschow ließ den Wandel nicht nur zu, sondern förderte ihn. Aber nach dem historischen Jahr 1989 wurden die Chancen für ein gemeinsames Europa nicht mehr genutzt. Zwar kam es noch zur Charta von Paris für ein neues Europa, doch ihre Ideen und Leitsätze blieben weitgehend Papier. Stattdessen breitete sich überall in Europa ein neuer Nationalismus aus.

1991 war der Kommunismus am Ende, den Gorbatschow nicht abschaffen, sondern reformieren wollte. Sein Nachfolger Boris Jelzin erwies sich als überfordert, das politisch und wirtschaftlich angeschlagene Land zu stabilisieren, zu einer gesamteuropäischen Politik kam es nicht. Im Westen hieß es: „Dem Gewinner gehört alles“. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen: Die Entspannungspolitik war richtig, sie war der Ausdruck einer Phase europäischer Vernunft, um zu menschlichen Erleichterungen und zu mehr Verständigung zu kommen, vor allem, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Sie hat sowohl die geschichtlichen Wunden des Nationalsozialismus in Europa gemildert als auch den Wandel in den östlichen Staaten gefördert. Sie hat das Leben der Menschen im geteilten Deutschland erleichtert und die Einheit der Nation bewahrt. Es gibt keinen Grund, sich von ihr zu distanzieren. Die Tragik liegt vielmehr darin, dass sie nicht weiterentwickelt und zur Leitidee eines gemeinsamen Europas gemacht wurde, auch weil es an politischer Weitsicht bei den Regierungen in Westeuropa und in den USA fehlte.

Der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew bei einem Staatsbesuch 1973 in Bonn mit dem westdeutschen Bundeskanzler Willy Brandt in dessen Privatgarten. Zma/Keystone/Imago

Damals wirkte sich negativ aus, dass die Ost- und Entspannungspolitik nicht zuletzt eine schwierige Balance zu bewältigen hatte zwischen den Beziehungen zu den Machthabern in Osteuropa und der Unterstützung von Dissidenten sowie der Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen. Willy Brandt setzte den Schwerpunkt auf eine „gouvernementale“ Außenpolitik, also auf den direkten Meinungsaustausch zwischen den politischen Führern, um eine aggressive Politik nach innen wie nach außen zu verhindern. Es war nicht gelungen, die drei „Körbe“ der KSZE-Schlussakte (Sicherheit, Wirtschaft und Menschenrechte) vom 1. August 1975 als Einheit zu behandeln, insbesondere bei den Fragen der Menschenrechte kam es immer wieder zu schweren Verletzungen. Zwar propagierte Gorbatschow ein „neues Denken“, das auf Kooperation statt auf Konfrontation setzte, aber nicht nur in Washington, auch in Moskau und anderen osteuropäischen Hauptstädten waren die Hardliner sehr stark, die den Handlungsspielraum für eine derartige Politik einengten.

Für eine Kultur des Friedens braucht es auch eine Bewegung von unten

Eine wirksame Friedens- und Entspannungspolitik braucht nicht nur Vordenker in der Politik, sondern auch eine Bewegung von unten. Seit 2021 organisieren die Naturfreunde Deutschlands die Aktion „Frieden in Bewegung“ mit dem Ziel, für eine Kultur des Friedens zu werben. Der Verband fühlt sich schon deshalb zu dieser Friedensinitiative verpflichtet, weil zu seinen Mitgliedern der erste Hitler-Attentäter von 1939 Georg Elser und der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt zählten. 1933 wurden die Naturfreunde von den Nationalsozialisten verboten, viele Mitglieder wurden verhaftet.

Die Naturfreunde sind auch engagiert in der Organisation der Ostermärsche. Die erste Wanderung für den Frieden startete neun Monate vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Sie ging über 55 Etappen rund 900 Kilometer von Hannover bis Konstanz mit kurzen Abstechern nach Österreich und in die Schweiz. Damit wollten wir auch zeigen, dass das Engagement für den Frieden grenzüberschreitend ist. Unterwegs gab es Veranstaltungen und Kundgebungen. An den Zielorten der Tagesetappen wurde Bürgermeistern oder anderen kommunalen Repräsentanten eine Friedensresolution überreicht. Auf den einzelnen Etappen waren auch Vertreter anderer Organisationen dabei: von Gewerkschaften, der Vereinigung der Kriegsdienstverweigerer, örtlichen Friedensinitiativen und auch Kultur- und Musikgruppen. Die Schirmherrschaft für die erste Wanderung hatte der Sänger Konstantin Wecker.

In diesem Jahr fand die zweite Friedenswanderung statt, um in der Zeit des Ukrainekrieges ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Dafür wurden in 68 Tagen mehr als 1000 Kilometer von Straßburg in Frankreich bis nach Theresienstadt in Tschechien zurückgelegt. Am Ende wurde im ehemaligen KZ Theresienstadt ein Kranz in Gedenken an die ermordeten und gequälten jüdischen Inhaftierten niedergelegt. Das Gestapo-Gefängnis Theresienstadt wurde von den Nazis als „Altersghetto“ verklärt, war aber tatsächlich ein Sammel- und Durchgangslager für die tschechischen Juden, die von da aus überwiegend in die Gaskammern von Auschwitz geschickt wurden.

Die Wanderung begann am 26. April vor dem Europaparlament. Von Straßburg aus ging es nach Saarbrücken zur 1.-Mai-Kundgebung des DGB und von dort weiter durch sechs Bundesländer (Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern nach Sachsen) nach Dresden. Das letzte Stück nach Theresienstadt wurde mit einem Bus zurückgelegt. Deutschlands längste Friedensdemonstration sagte nicht nur nein zum Krieg, sondern kritisierte auch die in der öffentlichen Debatte oft vertretene „Feldherrenperspektive“, die den Krieg in der Ukraine allein aus einer militärischen Sichtweise behandelt, also darüber spekuliert, wer den Krieg gewinnt und was dafür zu tun ist, nicht aber sich dafür einsetzt, dass der Krieg beendet wird. Bei der Wanderung für den Frieden ging es dagegen um eine Sprache des Friedens, statt die Eskalationsdynamik des Krieges durch Waffenlieferungen anzufeuern. Denn nur so kann den betroffenen Menschen in der Ukraine wirklich geholfen und das Töten gestoppt werden.

Rund 2500 Menschen demonstrierten bei „Frieden in Bewegung“ für einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, für eine neue Friedens- und Entspannungspolitik, für Abrüstung, Rüstungskontrolle und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffensperrvertrag sowie für ein Verbot von Rüstungsexporten. Empfangen wurden die Naturfreunde von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sowie fast 50 Bürgermeistern und kommunalen Amtsträgern. „Frieden in Bewegung“ ging es um die Stärkung und Verbreitung einer Kultur des Friedens. Alles andere ist perspektivlos für die Menschen in der Ukraine und für Europa, wo das letzte Jahrhundert so schmerzhaft gezeigt hat, wohin Nationalismus und die Militarisierung des Denkens führen können.

Heute ist es wichtiger denn je, über Grenzen hinweg zu Verständigung und Kooperation zu kommen. Die großen Zukunftsherausforderungen, die uns alle bedrohen, können nicht mit Abgrenzung und Feindschaft bewältigt werden. Auch nicht der Krieg gegen die Natur, der zur Vernichtung der Menschheit führen kann. Solange die Politik offenbar nicht in der Lage ist, die großen Ziele von gemeinsamer Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verwirklichen, muss eine Kultur des Friedens von unten aufgebaut werden. Sie gehört auf jeden Fall zu einem friedlichen, solidarischen und nachhaltigen Europa dazu.



Dieser Text ist ein Gastbeitrag, der nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion ausdrückt. Der Autor gehört dem Bundesvorstand der Naturfreunde an und koordiniert die Aktion „Frieden in Bewegung“, die längste Friedenswanderung in Deutschland.